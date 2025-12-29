Пожълтялата покривка за маса ще стане бяла като сняг за Нова година – накиснете я в тази смес

Нова година е точно зад ъгъла, а покривката ви за маса е загубила предишната си белота и е пожълтяла? Има изключително бърз и ефективен начин да я накарате да изглежда отново като нова, благодарение на един хитър трик, включващ две съставки и вряла вода. Гарантираме ви, че вашата маса за Нова година ще изглежда по-добре от всякога.

Бялата покривка за маса е един от онези елементи от интериорния дизайн, които добавят елегантност към цялата стая. Обикновено се избира за важни празници или семейни събирания и с наближаването на Нова година много домакини вадят техните. Уви, голям процент от тях ще разберат, че покривката съвсем не е в топ форма.

Защо покривката за маса губи белотата си?

Бялата покривка за маса, макар и елегантна, има един недостатък: бързо губи цвета си, пожълтява и става грозна само след няколко употреби. Има няколко причини за това. Обикновено се причинява от прах и други замърсители, отлагащи се върху тъканта, които проникват в материала дори след съхранение в шкаф. В резултат на това бързо се появява леко жълто обезцветяване, което се засилва с годините.

Друг често срещан фактор е контактът между снежнобялата тъкан и храни и напитки, които причиняват мазни петна, бързо проникващи в деликатната тъкан. Понякога дори хартиените салфетки или декорации за маса играят роля, тъй като те се отлагат върху тъканта толкова бързо, колкото и мазнините. Багрилата, които съдържат, са толкова силни, че дори пране на висока температура или използването на специални препарати често не успяват да ги премахнат. За щастие, всички гореспоменати проблеми могат да бъдат решени с просто решение, включващо вряла вода и две кухненски съставки.

Как да избелите покривка за маса у дома с вряла вода и кухненски съставки?

Този домашен метод за избелване на покривка за маса не изисква скъпи препарати или много време. Просто изсипете едно пакетче лимонена киселина в купа, след което залейте с вряла вода (регулирайте количеството вода според размера на покривката) и изчакайте прахът да се разтвори. След това хвърлете пожълтялата покривка и я оставете за няколко часа, за предпочитане за една нощ. След като накиснете плата, изперете го със сода бикарбонат и сте готови. Платът ще възвърне предишната си белота, а вашата маса за празниците ще изглежда изключително елегантна и спретната.

Кои са другите ефективни методи за избелване на покривка?

Макар че домашният трик с лимонена киселина, вряла вода и сода бикарбонат е отличен за избелване на пожълтели покривки, това не е единственият ефективен метод. Има и други изпитани продукти във вашите шкафове и чекмеджета, които незабавно ще освежат плата и ще възстановят предишната му белота. Те включват:

лимонов сок

бакпулвер

сапун

водороден пероксид

готварска сол

