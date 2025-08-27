Само така е правилно да почистите абсорбатора в кухнята

Как да почистим филтрите на вентилатора за отвеждане на въздуха?

Кухненският абсорбатор е предназначен да отвежда дим, пара, неприятни миризми и мазнини от кухнята по време на готвене. Традиционно абсорбаторите и абсорбаторите в кухните се поставят над печката, за да се предпази кухнята от дим и миризми при използване на котлона или печката. Тази статия ще ви помогне да научите как да почиствате всички различни абсорбатори, включително как да почистите абсорбатор от неръждаема стомана.

Точно както при фурната , редовното почистване на абсорбатора е важно, за да се предотврати запушването, което може да представлява опасност от пожар (повече за това по-долу). Така че, когато става въпрос за почистване на кухненския абсорбатор, може да решите да запретнете ръкави и да извършите почистването сами или може да помислите за професионална почистваща услуга . Ако решите сами да се заемете с почистването на абсорбатора, ето нашето най-добро ръководство за това как да почистите абсорбатор във вашата кухня.

Поради местоположението си, кухненските абсорбатори с течение на времето се покриват с лепкава мазнина . Не е необходимо обаче да използвате токсични химикали, за да премахнете тази мазнина. Можете да изберете домакински продукти и естествени методи за почистване на вашия кухненски абсорбатор.

За да почистите вентилатор за абсорбатор, ще ви е необходимо:

Сода бикарбонат

Вряща или гореща вода

Домакински обезмаслител (течност за миене на съдове)

Меки кърпи (микрофибър или подобни)

Бебешко масло за неръждаема стомана (по избор)

Домашен почистващ препарат за стъкло или бял оцет

Филтрите на абсорбатора са фините мрежести решетки от долната страна на абсорбатора. Филтрите за мазнини са важна, но често пренебрегвана част от всеки абсорбатор. Ролята на филтрите е да предотвратяват навлизането на мазнини и изпарения до вентилационните отвори. Ако вентилационните отвори се запушат с мазнини, това би довело до усложнения с абсорбатора. За филтърния абсорбатор трябва да се грижите и да го почиствате редовно. Има много различни филтри за абсорбатори и всички те са важни. Ако се чудите как да почистите метален филтър на абсорбатор, ето методите по-долу.

В идеалния случай трябва да почиствате алуминиевите мрежести филтри на вентилатора на всеки 3 месеца, за да предотвратите натрупването на мазнини и да поддържате абсорбатора ефективна работа. Хартиените филтри могат да издържат между 3 месеца и една година, в зависимост от количеството храна, приготвена на котлона.

Поддържането на филтрите на абсорбатора е важно, за да се избегне запушване и натрупване на мазнини.

Ще ви е необходимо

Топла вода

Сапун за миене на съдове

Сода бикарбонат или сода бикарбонат

Мека кърпа

Неабразивна четка

Как да почистите вентилатора за кухненски абсорбатор

Внимателно извадете филтрите от аспиратора. Повечето филтри би трябвало лесно да изскочат или да се изплъзнат.

Напълнете голяма кофа или мивка с гореща вода.

Добавете няколко капки препарат за миене на съдове и малко сода бикарбонат във водата. Разбъркайте разтвора с четка, не забравяйте, че водата е много гореща!

Поставете филтрите във водата. Потопете филтрите във врящата вода, като се уверите, че са напълно покрити.

Оставете филтрите да се накиснат за 10 минути или повече.

Време е за търкане. След като филтрите са били оставени да се накиснат, изтъркайте ги с неабразивна четка. За упорити петна може да се наложи да добавите още препарат за миене на съдове директно към четката.

След като отстраните всички мазнини, замърсявания и прах, изплакнете обилно филтрите с гореща вода. След това ги подсушете с кухненска хартия или чиста кърпа.

Поставете филтрите обратно в абсорбатора и се възхищавайте на упоритата си работа. Повтаряйте процеса на основно почистване на всеки 1-2 месеца.

Предотвратете натрупването на мазнини по филтрите на вентилатора

Редовното почистване на филтрите на абсорбатора и аспиратора е много важно. За да улесните основното почистване в бъдеще и да осигурите добра работа на вентилатора, трябва да вземете мерки за предотвратяване на натрупването на мазнини.

Всеки път, когато използвате котлона, избърсвайте филтъра за мазнини на абсорбатора с кърпа или кухненска хартия. Уверете се, че вентилаторът и абсорбаторът са напълно охладени преди почистване.

Филтърът трябва да се почиства редовно между всяко основно почистване на абсорбатора, за да се намали запушването с мазнини.

Замърсяването във филтрите на вентилатора се причинява най-вече от пържене, така че помислете за закупуване на предпазител против пръски.