Докато губим милиони заради блокадата: Границата е отворена, но не се знае докога

Българската страна няма яснота относно намеренията на протестиращите гръцки фермери за евентуално повторно затваряне на границата.

В момента движението на всички автомобили през пункта "Кулата-Промахон" е свободно и без ограничения, но никой не знае дали гръцките протестиращи, които са струпали земеделска техника в района, ще блокират границата.

Българският Съюз на международните превозвачи изчисли, че загубите от чакането на границите само във вчерашния ден са за над 1,3 млн. евро.

Още: Отвориха "Кулата" за час, затвориха "Илинден-Ексохи"

Чакаме сутрешната гръцка оперативка

Вчера, след като се беше образувала километрична опашка от чакащи тирове, блокадата беше вдигната в 16:00 часа и хилядите камиони, които стояха в неведение на автомагистрала "Струма" и паркингите в района, успяха да се изтеглят към Гърция за около 2 часа.

Нощта е преминала спокойно, трафикът е бил слаб, коментираха на границата.

Решението как ще се процедира нататък и в частност в днешния ден гърците ще вземат тази сутрин на насрочена среща. Заседанието на стачният им щаб трябва да започне между 9:30 и 10:00 часа. Там ще се реши как да продължат протестите и дали отново ще се блокира границата.

Източник: БГНЕС

Още: Гръцката блокада на границата при "Кулата" продължава, километрична опашка от тирове

Недоволните гръцки фермери дадоха ясно да се разбере, че поведението на изпълнителната власт в южната ни съседка и обещанията, че ще получат субсидиите до края на годината, не ги удовлетворяват, предаде БНР.

Сред протестиращите има и такива, настроени по-радикално, които настояват блокадите по основните магистрали, граници, дори и пристанища да се засилят.

Протестът на фермерите

Гръцките фермери настояват за повишаване на изкупната цена на продуктите, както и за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, които считат, че им се полагат.

Още: Мицотакис призова за сдържаност фермерите, които са на границата с България

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещанията на властта.