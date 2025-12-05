Лайфстайл:

Докато губим милиони заради блокадата: Границата е отворена, но не се знае докога

05 декември 2025, 09:18 часа 269 прочитания 0 коментара
Българската страна няма яснота относно намеренията на протестиращите гръцки фермери за евентуално повторно затваряне на границата.

В момента движението на всички автомобили през пункта "Кулата-Промахон" е свободно и без ограничения, но никой не знае дали гръцките протестиращи, които са струпали земеделска техника в района, ще блокират границата.

Българският Съюз на международните превозвачи изчисли, че загубите от чакането на границите само във вчерашния ден са за над 1,3 млн. евро.

Чакаме сутрешната гръцка оперативка

Вчера, след като се беше образувала километрична опашка от чакащи тирове, блокадата беше вдигната в 16:00 часа и хилядите камиони, които стояха в неведение на автомагистрала "Струма" и паркингите в района, успяха да се изтеглят към Гърция за около 2 часа.

Нощта е преминала спокойно, трафикът е бил слаб, коментираха на границата.

Решението как ще се процедира нататък и в частност в днешния ден гърците ще вземат тази сутрин на насрочена среща. Заседанието на стачният им щаб трябва да започне между 9:30 и 10:00 часа. Там ще се реши как да продължат протестите и дали отново ще се блокира границата.

Източник: БГНЕС

Недоволните гръцки фермери дадоха ясно да се разбере, че поведението на изпълнителната власт в южната ни съседка и обещанията, че ще получат субсидиите до края на годината, не ги удовлетворяват, предаде БНР.

Сред протестиращите има и такива, настроени по-радикално, които настояват блокадите по основните магистрали, граници, дори и пристанища да се засилят.

Протестът на фермерите

Гръцките фермери настояват за повишаване на изкупната цена на продуктите, както и за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, които считат, че им се полагат.

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещанията на властта.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
ГКПП Граница блокада гръцки фермери
