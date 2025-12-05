Издънката на Левски зарадва Цветомир Найденов: Ну заяц, ну погоди!

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов бе изключително щастлив от издънката на Левски при визитата на Славия. Както е известно, „белите“ победиха тима на Хулио Веласкес с 2:0 в мач от 18-ия кръг на Първа лига, а испанският специалист изуми всички като реши да направи цели осем промени в стартовия си състав. Това се отрази много негативно на играта на „сините“ и допуснаха третото си поражение от началото на сезона.

Цветомир Найденов е много щастлив

Издънката на Левски провокира бурна радост в Цветомир Найденов, чийто отбор е на второ място във временното класиране. Босът на ЦСКА 1948 реши да се пошегува със „сините“ в една от социалните мрежи като пусна снимка на Заека и Вълка от популярното съветско анимационно филмче „Ну погоди“. Под нея бизнесменът написа „Ну заяц, ну погоди!“. Именно това е основната реплика на вълка, който постоянно се опитва да хване заека, но безуспешно.

Класирането в Първа лига

Загубата на Левски поставя ЦСКА 1948 и останалите преследвачи в много изгодна позиция. В момента „сините“ са лидер във временното класиране в Първа лига с 41 точки. Втори е тимът на ЦСКА 1948 с 36. Третата позиция е за Лудогорец. Шампионите имат 33 точки в актива си, но са и с мач пасив спрямо отборите пред тях. На четвърто място се намира ЦСКА с 30 пункта.

В последния кръг от есенния дял Левски гостува на Спартак Варна. ЦСКА 1948 приема Добруджа. Лудогорец е домакин на Славия, а ЦСКА има визита на Черно море. Трябва да отбележим, че действащите шампиони имат да изиграят още един мач от първенството до края на годината. Той е отложения двубой срещу Берое от шестия кръг като срещата ще се състои на 19 декември в Стара Загора.

