Винисиус е поставил условия на Реал Мадрид за нов договор

След като Винисиус Жуниор отказа на Реал Мадрид да подпише нов договор, сега е поставил нови условия на „кралете“, за да остане при тях. Преговорите за подновяване на контракта на бразилското крило са в разгара си, а настоящият договор на звездата влиза в последните си 18 месеца. Това поставя още напрежение върху ръководството на „белите“, тъй като те със сигурност не биха искали да го пуснат да си ходи без пари.

Винисиус иска да получава по 26 милиона евро

Според „The Athletic“, Винисиус иска общ финансов пакет от приблизително 26 милиона евро нетно, като в тази сума влизат заплатата му, бонуси и премия за лоялност. В момента той печели около 15.4 милиона евро на година. Първоначално Реал Мадрид му предлагаше договор с възнаграждение около 17.2 милиона евро, но той категорично отказа. Въпреки това преговорите продължават, като ръководството се надява Вини да намали исканията си. Посредници между двете страни са предложили компромисно решение за възнаграждение от около 20 милиона евро на година.

Вини е готов да си тръгне от Реал Мадрид, ако не получи достатъчно добра оферта

Според някои медии в Испания Винисиус не се чувства особено щастлив в Реал Мадрид след идването на новия треньор Шаби Алонсо и това е основна причина да отказва да подпише. Ако не получи достатъчно добра оферта, той е готов да напусне „кралете“, като вече се заговори за потенциални кандидати за подписа му. През този сезон Вини има 20 мача с екипа на Реал Мадрид, в които е вкарал 5 гола и е записал 7 асистенции във всички турнири. Според сайта „Transfermarkt“ неговата пазарна стойност е 150 милиона евро.

