Топ 10 растения, които са подходящи за бюро

Добавянето на малки офис растения за бюро, като Snake Plant, ZZ Plant и Pothos, е лесен начин да подобрите работното си пространство. Тези лесни за поддръжка стайни растения подобряват качеството на въздуха, като премахват токсини като формалдехид и бензен. Освен че пречистват въздуха, те помагат за намаляване на стреса и повишаване на производителността, правейки работната ви среда по-здравословна и по-фокусирана. Идеални за условия на слаба светлина, тези лесни за поддръжка офис растения са подходящи за заети професионалисти, които искат нотка зеленина без допълнителни усилия. Включете тези най-добри офис растения, за да създадете успокояваща, освежаваща атмосфера, която подпомага вашето благополучие и работна производителност всеки ден.

Още: Растения, които задължително трябва да размножите през юли месец

1. Змийско растение

Известно със своите качества за пречистване на въздуха и способността си да вирее при условия на слаба светлина. То е чудесно и за заети хора, тъй като може да оцелее с рядко поливане.

Още: 9 стайни растения, които НЕ трябва да отглеждате у дома

2. Замиокулас

Лесно за поддръжка растение, което може да понася небрежност и слаба светлина. Блестящите му листа добавят нотка на модерен стил към всяко офис пространство. Освен това помага за подобряване на качеството на въздуха в помещенията, като филтрира често срещаните токсини.

3. Потос

Универсално и адаптивно растение, което може да вирее при различни условия на осветление.

Още: 5 причини върховете на стайните ви растения да покафеняват

Освен това е лесно за размножаване и може да се обучи да се катери или да ходи по пътеки. Неговите качества за пречистване на въздуха го правят популярен избор за подобряване на качеството на въздуха в помещенията.

4. Паякообразно растение

Отлично премахва често срещани замърсители на въздуха в помещенията, като формалдехид и ксилен. Освен това е лесно за грижи и произвежда сладки бели цветове. Освен това дългите му, извити листа и малките му паякообразни форми го правят очарователно допълнение към рафтовете.

5. Сукуленти

Още: Растения за размножаване през септември

Тези растения се предлагат в различни форми и размери, изискват минимални грижи и добавят модерен щрих към бюрото ви. Те са идеални за хора, които са склонни да забравят да поливат растенията си.

6. Алое вера

Известно със своите качества за пречистване на въздуха и успокояващи свойства. То е чудесно и за грижа за кожата, тъй като гелът вътре в листата може да се използва за успокояване на изгаряния и порязвания.

7. Лилия на мира

Още: Трябва ли да подрязвате многогодишните растения през есента?

Ефективна е за премахване на замърсители и токсини от въздуха, като същевременно добавя нотка елегантност с белите си цветове. Известна е също, че помага за намаляване на стреса и тревожността.

8. Драцена

Популярно офис растение, което може да вирее при условия на слаба светлина и изисква минимални грижи. Известно е, че расте доста високо, което го прави чудесен вариант за офиси с високи тавани. Освен това помага за подобряване на качеството на въздуха в помещенията, като филтрира токсините, повишава нивата на кислород и добавя нотка естествена зеленина към работните пространства.

9. Филодендрон

Още: Прищипване на растения: Експертни съвети за по-голям и по-добър растеж

Универсално и адаптивно растение, което може да расте при различни условия на осветление. То е чудесно и за пречистване на въздуха и може да се обучи да се катери или да ходи по пътеки.

10. Бамбукова палма

Компактно и лесно за поддръжка растение, което може да вирее при условия на слаба светлина. Известно е и с перестите си листа и способността си да придаде тропически щрих на всяко офис пространство. Освен това помага за пречистване на въздуха, правейки работното ви място по-здравословно и по-привлекателно.