Борисов каза, че Русия и България са вражески страни, но не нарече Путин военнопрестъпник заради Тръмп (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че по оценки Русия и България сме вражески държави, но отказа да нарече диктатора Владимир Путин - военнопрестъпник, а причината за това е поведението на американския президент Доналд Тръмп. "Не мога да да давам оценки и да го нарека с такова име за човек, който президентът Тръмп с такава радост прие в САЩ", каза Борисов пред медиите в парламента.

ГЕРБ подкрепя Украйна

Лидерът на ГЕРБ посочи, че подкрепя Украйна, като заяви, че и днес украинските знамена стоят в централата на партията и в неговия кабинет.

Борисов заяви, че по най-варварския и агресорски начин Путин е нападнал Украйна и когато по-силен напада по-слаб, е грозно, но предизвиква съжаление и подкрепа. "Така и България е била по време на турското робство. След Априлското въстание, след кланетата, цял свят се е вдигнал, за да защити България", добави още Борисов.

Прогнозата на Борисов за поведението на Брюксел спрямо Киев

"И днес съм твърдо на страната на Украйна, но искате ли да се обзаложим, че няма да мине месец или два и доктрината на ЕС ще стане същата, каквато е доктрината на президента Тръмп за мир, даже и по-скоро. Като гледах вчера как дерогациите по руските компании станаха вече толкова меки, че сега само не може да минава плащането по руски банки, аз съм убеден, че президентът Тръмп ще успее и не искам моята Европа, моята ЕНП да стои на заден план, защото за всеки човек мирът е най-важното нещо. Човешкият живот е най-важното нещо, после ще се пазарим, ще се караме, ще плащаме - каквото трябва, но да спасим животи", каза Борисов. ОЩЕ: Как ще се търси отговорност от Путин за военните престъпления: Защо Кая Калас пристигна в Киев