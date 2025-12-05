Спорт:

На пешеходна пътека: Кола блъсна мъж и жена

05 декември 2025, 10:48 часа 282 прочитания 0 коментара
На пешеходна пътека: Кола блъсна мъж и жена

Лек автомобил е блъснал мъж на 74 години и 62-годишна жена, коита са пресичали пешеходна пътека при кръговото кръстовище на ул. “Широка“ и бул. “Панония“ във Видин, съобщиха от полицията. 

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията снощи в 18:00 часа. Жената е с фрактура на ребро и е настанена за наблюдение във видинската болница. Мъжът – с фрактури на прешлен и костици на лявата китка, е бил освободен за домашно лечение.

Още: Установиха кой е прегазеният край Червен бряг човек

Пробите на шофьора на автомобила – 61-годишна видинчанка, не са отчели наличие на алкохол и наркотични вещества. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията във Видин, цитирани от БТА.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки катастрофи, като един човек е загинал, а 22 са ранени.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Шофьор уби жена на пешеходна пътека и избяга

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа инцидент пешеходна пътека блъснат пешеходец
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес