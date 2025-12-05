На пешеходна пътека: Кола блъсна мъж и жена

Лек автомобил е блъснал мъж на 74 години и 62-годишна жена, коита са пресичали пешеходна пътека при кръговото кръстовище на ул. “Широка“ и бул. “Панония“ във Видин, съобщиха от полицията.

Сигналът за произшествието е постъпил в полицията снощи в 18:00 часа. Жената е с фрактура на ребро и е настанена за наблюдение във видинската болница. Мъжът – с фрактури на прешлен и костици на лявата китка, е бил освободен за домашно лечение.

Пробите на шофьора на автомобила – 61-годишна видинчанка, не са отчели наличие на алкохол и наркотични вещества. Оперативна група извършила оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство, уточниха от полицията във Видин, цитирани от БТА.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 11 тежки катастрофи, като един човек е загинал, а 22 са ранени.

