Топ 7 корейски напитки за отслабване

Наддаването на тегло и затлъстяването са свързани с редица нарушения в начина на живот и можете да контролирате теглото си, просто като сте активни и се храните правилно. Въпреки че постоянно се появяват нови трикове за отслабване, истината е, че няма абсолютно никакви преки пътища към загубата на тегло.

Ще постигнете целта си за устойчиво отслабване само като се ангажирате да се храните правилно и да се движите повече през целия си живот. Но има напитки, които допълват целите ви за контрол на теглото.

1. Зелен чай (Нок-ча)

Още: Учени обясниха защо отслабването невинаги е полезно

Зеленият чай е известен с многобройните си ползи за здравето. Свойствата му за отслабване са известни на всички. Той е пълен с антиоксиданти и помага за ускоряване на метаболизма, което улеснява тялото да изгаря мазнини. Проучванията показват, че катехините, открити в зеления чай, могат да помогнат за окисляването на мазнините и да подобрят представянето по време на тренировка.

2. Джинджифилов чай ​​(Сенган-ча)

Джинджифиловият чай или Sengang-cha е подмладяваща напитка, известна със своите лечебни свойства в Корея. Що се отнася до отслабването, джинджифилът е мощна съставка – той може да ускори метаболизма, да стимулира изгарянето на мазнини и да контролира апетита .

Още: Тази вода с варени семена ускорява метаболизма, а килограмите се топят

3. Чай от сълзите на Йов (Юлму-ча)

Сълзите на Йов или Дева Мария, известни като „юлму“ на корейски, са богати на хранителни вещества зърнени култури, които също се използват за приготвянето на този здравословен чай. Пълна с фибри, джулмуча може да ви помогне да се чувствате сити за по-дълго време , намалявайки апетита за храна и вероятността от преяждане. Съдържанието на разтворими фибри помага за храносмилането и допринася за загуба на тегло.

4. Чай с лимон (Юджа-ча)

Чаят от цитрона, приготвен от юджа (корейски цитрон), е богат на витамин C. В допълнение към свойствата си за укрепване на имунитета, този чай може да бъде ценно допълнение към процеса ви на отслабване. Витамин C увеличава способността на тялото да изгаря мазнини по време на тренировка. Сладостта на чая от цитрона може да бъде здравословна алтернатива на сладките напитки, като ви помага да намалите ненужните калории.

Още: Защо няма дебели японци - тайната им за стройната фигура, без диети

5. Комбуча

Произхождаща от Китай, комбучата или комбуча, ферментирала напитка, е била възприета в корейската култура. Тази напитка, пълна с пробиотици, е не само наслада за вкусовите ви рецептори, но може да помогне и за контрол на теглото . Живите култури в комбучата стимулират червата, което е свързано с подобрено храносмилане и метаболизъм.

6. Чай от ечемик (Бори-ча)

Още: Как да "излъжете" хормоните си и да отслабнете

Ечемиченият чай е напитка без кофеин, която не само хидратира и освежава, но и съдържа детоксикиращи свойства. Ечемиченият чай подпомага храносмилането, облекчава подуването на корема и насърчава чувството за ситост, намалявайки апетита и преяждането.

7. Чай от корейски червен женшен

Корейският чай от червен женшен е една от най-популярните напитки, които могат да помогнат за отслабване. Известно е, че естествено подобрява енергийните нива и ускорява метаболизма , помагайки ви да губите мазнини през целия ден .