Стъпка по стъпка: Как да отглеждаме тикви

Тиквите са олицетворение на есента. От този наситен оранжев оттенък до гордото им място на не едно, а две големи празнични събития, няма нито един плод или зеленчук, който да притежава сезона си така, както тиквата.

Семейните пътувания до тиквената леха са едни от най-хубавите спомени, които можете да създадете с децата си, но ако искате да направите вашата резба за Хелоуин, със сигурност бихме препоръчали да си отгледате сами.

След като знаете как да отглеждате тиквите си, те са изключително лесни за отглеждане година след година като част от идеите ви за зеленчукова градина , а резултатите могат да бъдат изключителни, превръщайки градината ви в есенна приказка точно преди да са готови за подрязване, издълбаване или консумация. Освен това можете да ги съхранявате месеци след прибирането на реколтата, осигурявайки си готов запас от тиквено месо през зимата, на което да се наслаждавате.

Как да отглеждаме тикви

Преди да започнете, ще трябва да изберете семената си. Семената от тиква тип „Джак О'Лентърн“ са стандартът за дърворезба за Хелоуин. Тиквените семки „Литъл Джемс“, „Бъфи Бол“ и „Хулиган“ са най-добрите варианти за малки градини, тъй като се разпространяват по-малко и дават по-дребни плодове.

Ако отглеждате тикви за кулинарни начинания, помислете за медено-сладкия сорт „Crown Prince“ или „Galeux d'Eysines“, който се смята за най-подходящ за тиквен пай.

1. Засадете семената си в саксии

Разберете кога да засадите тикви за най-добри резултати. Тиквените семки не покълват в студена почва, така че за най-добри резултати посейте тиквените семки на закрито и след това ги засадете в градината, след като отмине всякакъв риск от замръзване. По този начин ще им оставите достатъчно време да пораснат големи и красиви за октомври.

Използвайте саксия с диаметър 9 см за всяко семе в началото, за да осигурите достатъчно място за растеж, обяснява Матю Оливър, градинар в RHS Garden Hyde Hall . Това ще избегне необходимостта от пресаждане в по-голяма саксия, докато растат.

2. Подгответе почвата

Добавете влажен, но добре дрениращ се компост в саксиите, когато засаждате семената. Помислете за използване на компост, който съдържа пясък или перлит, естествена вулканична скала, която помага на почвата да абсорбира и задържа огромни количества въздух и влага.

„Това ще помогне за отварянето на компоста, тъй като семената са склонни да изгният, ако се засяват в студени и влажни условия“, отбелязва Оливър.

3. Оставете да покълне

Поставете саксиите с тикви на топло и светло място. „Опитайте се да поддържате температура над 20°C и покълването би трябвало да се случи след 3-7 дни“, обяснява Оливър.

4. Засадете разсада си навън

Когато отмине всякакъв риск от замръзване, засадете ги в градината в леха, върху която е бил нанесен обилно градински компост. „В идеалния случай на най-топлото, слънчево, но и най-защитеното място, което имате“, казва Оливър.

Направете малка купчина пръст и засадете семето на дълбочина около 2,5 см. Купчината ще помогне за подобряване на дренажа на почвата и ще позволи на слънцето да затопли почвата по-бързо, като по този начин ускори покълването.

Като правило, засадете ги на разстояние два метра един от друг, но проверете пакета със семена за правилното разстояние за засаждане, тъй като то може да варира в зависимост от сорта тиква.

5. Повдигнете от земята

Докато растат, може да се наложи да повдигате тиквите от земята, за да предотвратите повреда или гниене, казва Маркъс Айлс, директор по градинарството в градинските центрове Dobbies . Той препоръчва парчета дърво, но можете да използвате и тухли или керемиди.

6. Поливайте и подхранвайте редовно

„Те са гладни и жадни растения, така че редовното подхранване с високо съдържание на калий през целия сезон е необходимо“, съветва Оливър. Липсата на вода или хранителни вещества може да доведе до пожълтяване на листата на тиквата , както и гъбични заболявания.

„Брашнестата мана може да бъде проблем в края на сезона, особено в сухи години, така че премахването на заразените листа веднага щом се появят или седмичните листни пръскания с течни водорасли или SB Plant Invigorator могат да поддържат растенията здрави и да растат по-дълго през есента.“

7. Съберете и съхранявайте тиквите си

Има начини да разберете кога да откъснете тиква от лозата . След като тиквите са готови за беритба , внимателно ги отрежете от лозата. След това остава само да съхранявате тиквите на хладно и сухо място. Не се притеснявайте за охлаждането - тиквите могат да издържат много месеци след като сте ги набрали.