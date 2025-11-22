Този плод ще ви спаси от запека

Запекът е широко разпространен храносмилателен проблем, засягащ приблизително един на всеки десет души, като често води до дискомфорт, подуване на корема и нередовна дефекация. Въпреки че е често срещан, той може значително да намали качеството на живот, ако не се лекува. Последните изследвания на King's College London показват, че прости промени в диетата, като например консумацията на богати на фибри плодове като кивито, могат да стимулират дефекацията и да омекотят изпражненията. Пиенето на богата на минерали вода допълнително подпомага здравето на червата, тъй като минерали като магнезий действат като естествени лаксативи. За хора с персистиращи симптоми, магнезиевите добавки могат да осигурят допълнително облекчение чрез намаляване на подуването на корема, коремната болка и напрежението. Включването на тези хранителни стратегии може да насърчи редовността, да подобри цялостната храносмилателна функция и да подобри благосъстоянието по естествен път, предлагайки практичен подход за справяне със запека.

Какво да ядете, пиете и избягвате, за да избегнете запек?

Запекът обикновено се определя като по-малко от три изхождания на червата седмично или затруднено изхождане. Според д-р Ейрини Димиди от Кингс Колидж Лондон, хората със запек могат да съобщават за до тридесет различни симптома, вариращи от коремна болка и подуване на корема до напрежение и усещане за непълно изпразване.

Как кивито и минералната вода могат естествено да облекчат запека

Още: Тази често срещана грешка в тоалетната причинява запек

Кивито е установено като особено ефективно за облекчаване на запек. Плодът е богат на диетични фибри, които стимулират чревните контракции и увеличават обема на изпражненията, което ги прави по-лесни за изхождане. Кивито също така помага за задържане на вода в червата, омекотявайки изпражненията и предотвратявайки напрежението по време на дефекация.

Забравете за лекарствата: Този зеленчук ще ви помогне да се справите със запека

Както съобщава BBC, д-р Димиди предлага консумацията на две до три кивита дневно, за да се постигнат тези ползи. Тя отбелязва, че дори без кората, кивито все още осигурява значително съдържание на фибри. Освен че подпомага храносмилането, кивито е богат източник на витамин C, който поддържа имунитета, и калий, който може да помогне за регулиране на кръвното налягане.

В допълнение към кивито, други богати на фибри храни, като сини сливи и ръжен хляб, могат да подпомогнат здравето на червата. Включването на осем до десет сини сливи или ръжен хляб в ежедневните закуски може да има подобен ефект върху редовността на червата.

Значение на минералната вода

Още: 6 лесни и достъпни домашни средства за борба със запека

Хидратацията е друг ключов фактор за справяне със запека. Д-р Димиди подчертава, че минералната вода е за предпочитане пред чешмяната поради съдържанието ѝ на магнезий. Магнезият естествено привлича вода в червата и действа като леко слабително, помагайки за омекотяване на изпражненията и подобряване на дефекацията.

Добавките с магнезиев оксид също могат да бъдат полезни, намалявайки болката в долната част на корема, подуването на корема и напрежението, като същевременно насърчават редовността. Тези хранителни промени осигуряват естествен, базиран на доказателства подход за справяне с запека, без страничните ефекти, често свързани с лаксативи или други лекарства.

Как да се справим със запека чрез диета: Експерт разкрива

Професор Кевин Уилан подчертава, че най-новите насоки от King's College London представляват значителна стъпка напред в овластяването както на здравните специалисти, така и на пациентите да управляват запека чрез диета. Британската диетична асоциация също похвали това изследване, описвайки го като „по-фокусиран върху диетата и базиран на доказателства подход към лечението на хроничния запек“.

Още: Край на тежестта в стомаха: Чайове, които побеждават запека и подобряват храносмилането

Чрез интегрирането на киви, минерална вода и други богати на фибри храни в ежедневието, хората могат да предприемат ефективни, естествени мерки за подобряване на здравето на червата, облекчаване на запека и подобряване на цялостното благосъстояние.