Към еврото: Какво трябва да знаят българите за 1 януари 2026 г.

България уверено продължава подготовката си за присъединяване към еврозоната, като целевата дата за въвеждане на еврото като официална валута остава 1 януари 2026 г. Преходът от лев към евро ще бъде организиран така, че да гарантира плавен процес за гражданите и бизнеса. Ето най-важното, което всеки българин трябва да знае за предстоящата промяна:

1. Фиксиран курс и гаранция за спестяванията

Курс: Тъй като левът е обвързан с еврото чрез Валутен борд, курсът, по който ще се обменя националната валута, е фиксиран и няма да се променя: 1 евро = 1.95583 лева.

Автоматична конверсия: Всички средства по банкови сметки (депозити, спестявания, разплащателни сметки), както и всички кредити, деноминирани в левове, ще бъдат автоматично и безплатно конвертирани в евро по фиксирания курс. Спестяванията на гражданите са гарантирани и няма риск от загуба на стойност.

2. Период на двойни цени и преходно плащане

Двоен етикет: Ще бъде въведен задължителен период на двойно обозначаване на цените – в левове и в евро. Този период ще започне месеци преди 1 януари 2026 г. и ще продължи поне 12 месеца след въвеждането на еврото. Целта е потребителите да имат достатъчно време да се ориентират в новите цени и да избегнат спекулации.

Двойно обращение на плащанията: От 1 януари 2026 г. ще стартира двуседмичен период, през който ще може да се плаща едновременно както в левове, така и в евро. След този период еврото ще остане единственото законно платежно средство.

ОЩЕ: Край на гратис периода: Започва глобяването на търговци, които лъжат с повишени цени

3. Обмяна на пари: Безплатно и безсрочно

При търговските банки: Гражданите ще имат възможност да обменят левове в евро безплатно във всички търговски банки в страната за период от шест месеца след въвеждането на новата валута.

В Българска народна банка (БНБ): След изтичането на първоначалния гратисен период, Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно и безсрочно по фиксирания курс. Това гарантира, че левовете ще запазят стойността си и ще могат да бъдат обменени по всяко време.

Ресто в евро: По време на двуседмичния период на двойно обращение, при плащане в левове, търговците ще имат задължение да връщат ресто само в евро, което цели бързото изтегляне на левовите банкноти и монети от пазара.

Чрез тези мерки правителството и банковият сектор целят да осигурят възможно най-гладък и прозрачен процес на преминаване към единната европейска валута.

ОЩЕ: "Препоръчваме през януари да се плаща с карта": Ново притеснение около еврото