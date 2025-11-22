Изкуственият интелект вече действа в здравеопазването: Какви са пропуските и опасностите?

Изкуственият интелект (ИИ) вече помага на лекарите да откриват заболявания, да намаляват административните задачи и да комуникират с пациентите в целия европейски регион на СЗО. Но кой носи отговорност, когато система за ИИ допусне грешка или причини вреда? Нов доклад на СЗО/Европа – "Изкуствен интелект в здравеопазването: състояние на готовност в европейския регион на СЗО" – предупреждава, че бързото разпространение на ИИ в здравеопазването се случва без необходимите основни правни предпазни мерки за защита на пациентите и здравните работници. Въз основа на отговорите от 50 от 53-те държави членки в региона, докладът предоставя първата цялостна регионална картина за това как AI в здравеопазването се приема и регулира.

"Изкуственият интелект вече е реалност за милиони здравни работници и пациенти в европейския регион", заяви д-р Ханс Хенри П. Клуге, регионален директор на СЗО за Европа. "Но без ясни стратегии, защита на личните данни, правни ограничения и инвестиции в познания за изкуствения интелект, рискуваме да задълбочим неравенствата, вместо да ги намалим".

Впечатляващ напредък, но и сериозни пропуски

Макар почти всички страни в Европейския регион да признават потенциала на ИИ да трансформира здравеопазването – от диагностиката през наблюдението на заболяванията до персонализираната медицина – готовността остава неравномерна и фрагментирана. Само 4 страни (8%) имат специална национална стратегия за ИИ в здравеопазването, а още 7 (14%) разработват такава.

"Намираме се на кръстопът", заяви д-р Наташа Азопарди-Мускат, директор на отдел "Здравни системи" в СЗО/Европа. "Изкуственият интелект може да се използва за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората, за намаляване на натоварването на изтощените ни здравни работници и за понижаване на разходите за здравеопазване, но може и да подкопае безопасността на пациентите, да застраши неприкосновеността на личния живот и да затвърди неравенството в здравеопазването. Изборът е наш."

Някои страни вече предприемат проактивни мерки: Естония свързва електронните здравни досиета, данните за застраховките и базите данни за населението в единна платформа, която вече поддържа инструменти за изкуствен интелект; Финландия е инвестирала в обучение на здравните работници в областта на изкуствения интелект; а Испания тества изкуствен интелект за ранна диагностика на заболявания в първичната здравна помощ.

Правната несигурност остава основна пречка за внедряването

В целия регион регулаторните органи се борят да поддържат темпото на технологичното развитие. Почти 9 от 10 страни (86%) посочват, че правната несигурност е основната пречка за внедряването на ИИ. Осем от 10 страни (78%) посочват финансовите ограничения като основна пречка. Междувременно по-малко от 1 от 10 страни (8%) имат стандарти за отговорност за ИИ в здравеопазването, които определят кой носи отговорност, ако система за ИИ допусне грешка или причини вреда.

"Без ясни правни стандарти лекарите може да се колебаят да разчитат на инструменти за изкуствен интелект, а пациентите може да нямат ясен път за обжалване, ако нещо се обърка", каза д-р Давид Новильо Ортис, регионален съветник по данни, изкуствен интелект и цифрово здраве. "Ето защо СЗО/Европа призовава страните да изяснят отговорността, да създадат механизми за обезщетяване при вреди и да гарантират, че системите за изкуствен интелект са тествани за безопасност, справедливост и ефективност в реалния свят, преди да достигнат до пациентите."

Изкуственият интелект вече е в действие, но инвестициите изостават

Инструментите за изкуствен интелект са все по-често срещани в системите на здравеопазването в региона. Тридесет и две страни (64%) вече използват диагностика, подпомагана от изкуствен интелект, особено в областта на образната диагностика и откриването на заболявания. Половината от страните в региона (50%) са въвели чатботове с изкуствен интелект за ангажиране и подкрепа на пациентите, а 26 (52%) са определили приоритетни области за изкуствен интелект в здравеопазването. Въпреки това само една четвърт от страните са отпуснали средства за реализиране на тези приоритетни области.

Като основни мотиви за въвеждането на ИИ в здравеопазването страните най-често посочват подобряването на грижите за пациентите (98%), намаляването на натиска върху работната сила (92%) и повишаването на ефективността и производителността (90%).

Защо това е важно

За широката общественост използването на ИИ в здравеопазването е свързано с три основни проблема: безопасността на пациентите, справедливият достъп до медицински грижи и цифровото право на неприкосновеност. Когато търсят медицинска помощ, хората очакват лекарят или медицинската сестра да носят отговорност за евентуални грешки, но ИИ променя тази динамика. Изкуственият интелект разчита на данни, за да се учи и да взема решения. Ако тези данни са пристрастни или непълни, решенията на изкуствения интелект също ще бъдат такива, което може да доведе до пропуснати диагнози, неправилно лечение или неравностойно здравно обслужване.

Докладът призовава страните да разработят стратегии за изкуствен интелект, които да са в съответствие с целите на общественото здраве, да инвестират в работна сила, подготвена за изкуствен интелект, да укрепят правните и етичните гаранции, да ангажират обществеността по прозрачен начин и да подобрят трансграничното управление на данните.

"Изкуственият интелект е на прага на революция в здравеопазването, но неговият потенциал ще бъде реализиран само ако хората и пациентите останат в центъра на всяко решение", заключи д-р Клуге. "Изборите, които правим сега, ще определят дали изкуственият интелект ще даде повече възможности на пациентите и здравните работници или ще ги остави на заден план."

Пълния доклад на СЗО/Европа за изкуствения интелект в медицината ще откриете ТУК.