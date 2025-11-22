"Омраза до небесата": Деница Сачева защити Рая Назарян от нападките за английския ѝ език

Нападките и подигравките към председателя на Народното събрание Рая Назарян относно произношението ѝ и владеенето на английски език преминаха границата на допустимото. Този коментар направи Деница Сачева, която застана категорично в защита на Назарян, определяйки публичните критики като "омраза, маскирана като култура".

Според Сачева, истинският проблем не е в езика или акцента, а в предразсъдъците, които вдигат "шум до небесата" и целенасочено атакуват жените в политиката.

Атака "Не по същество, а по формата"

Деница Сачева подчерта, че когато една жена е на ръководен пост в политиката, тя автоматично става обект на непропорционално голям брой критики, които целят да я дискредитират, без да засягат работата ѝ по същество.

Основните критики: "Винаги ще се намери някой, който да я прекъсне не по същество, а по формата. Не за идеите ѝ. Не за работата ѝ. А за акцента, за езика, за външния вид, за това дали е „достатъчно“ добра според нечии самозвани критерии."

Сравнение с работата: Сачева противопостави усилията на Назарян, описвайки я като "човек, който работи усърдно, носи отговорност и поема рискове", срещу анонимните критици, които "единствено пишат злобни коментари от безопасното разстояние на клавиатурата".

"Cancel Culture" на "Елита"

Сачева насочи остри думи към хората, които стоят зад критиките, определяйки ги като лица, които претендират за "възпитание, класа, морал и 'елит'".

Тя смята, че когато човек с претенции за елит започне да практикува cancel culture (култура на отхвърляне), той всъщност издава единствено собствената си несигурност и липса на стойност.

В заключение, Сачева подчерта високата цена, която жените в политиката плащат за всяка своя дума и жест, и завърши с думите: "So be it. This too shall pass."

