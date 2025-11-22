Забавлението на Казийски и Соколов в Турция продължаваше, но отборът им се срина за изненадваща първа загуба

Опитните български волейболисти Матей Казийски и Цветан Соколов записаха нов солиден двубой за своя тим Халкбанк (Анкара). Двамата забиха общо 41 точки, но техният тим изненадващо допусна първо поражение от началото на сезона. Столичани отстъпиха на гостуващия Газиентеп с 2:3 (25:20, 21:25, 25:22, 17:25, 11:15) в мач от 5-ия кръг. Въпреки това Халбанк в топ 3 с 11 точки. Газиантеп е десети с 5 пункта.

Загуба №1 за Казийски и Соколов

В зала “Зираат Банккарт” Матей Казийски блесна 23 точки, а Цветан Соколов добави още 18 точки. Йоанди Леал се отличи с 21 точки. Ян Бьоме бе най-резултатен за Газиентеп с 27 точки (1 ас, 4 блока). Хамди Еркан добави 22 точки (1 ас, 1 блок).

MAÇ SONUCU Halkbank: 2 - Gaziantep Gençlik Spor: 3 Posted by Halkbank Spor Kulübü on Saturday, November 22, 2025

Иначе Матей Казийски и Цветан Соколов се намират в много добра форма. Преди дни те завършиха с общо 33 точки за победата на Халкбанк Анкара у дома над Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:0 (25:21, 25:19, 25:21). 41-годишният Казийски заби 16 точки, а дългогодишният диагонал на националния ни тим Цецо Соколов се отличи като най-резултатен със 17 точки.

Междувременно друг наш състезател - Денислав Бърдаров, изигра пореден силен мач за своя Истанбул Бююкшекир Беледийеспор. Отбоърт обаче отстъпи с 2:3 при визитата си на Алтекма с 2:3 (25:18, 23:25, 26:28, 25:18, 4:15). Бърдаров стана най-резултатен за ИББ с 21 точки.

