Арне Слот даде обяснение за тежката загуба на Ливърпул и пое отговорността

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде мнението си за тежката загуба на мърсисайдци с 0:3 от Нотингам Форест на "Анфийлд". Нидерландският специалист заяви, че той носи отговорността за поражението, но и подчерта, че неговият тим е играл добре през първите 30 минути. Проблемът за "червените" бе, че не успява да реализира шансовете си, а след като изостане в резултата, Слот бе принуден до поема допълнителни рискове, които оказаха влияние на крайния изход.

"Не съм виждал да създаваме толкова много положения през целия сезон"

"Колко лош е този резултат е трудно да се прецени. Разбира се, беше много лош. Загуба с 3:0 у дома, независимо от съперника, е много, много лоша. Неочаквана, ако погледнем първите 30 минути. Според мен, започнахме добре. Не съм ни виждал да създаваме толкова много през целия сезон. При първото им влизане в нашето поле те отбелязаха гол. Трудно е да се преглътне, когато пропускаш собствените си шансове и всеки път, когато допуснеш ситуация на противника, той вкарва", започна Слот.

"Трябваше да започнем мача с полузащитник като защитник поради контузии. Джо Гомес също може да играе на тази позиция, но той не е тренирал цяла седмица и не беше напълно готов. След като извадих Конате, играхме с двама полузащитници в последната ни линия, но ни трябваха голове. Точно преди да допуснем гола за 3-0, преминах към система 3-3-4. Не ми се струваше, че след първите ми смени успяхме да създадем много. Трябваше да се случи нещо. Поехме допълнителен риск, но не се получи много добре, защото две секунди по-късно вече губехме с 3-0."

"След мача ми казаха, че при гола на Мурильо е имало засада. Трябва да видя отново. Никой не иска да ме чува да говоря за решенията на съдията, след като загубихме с 3:0. Преди всичко трябва да погледна себе си и отбора си. Но това показва как едно статично положение или гол могат да променят динамиката. След това почти не създадохме никакви положения."

"Аз нося отговорността за победите и загубите. Играчите продължават да се борят до края. Бяхме доминиращият отбор и създавахме положения, но напоследък пропускаме шансовете си. Това няма да продължи през целия сезон. Но ни е нужна енергията, която идва с отбелязването на гол. Стана точно обратното."

"Разбира се, има изход с качествените играчи, които имаме. Аз съм отговорен за настоящите загуби. Никога не мога да измисля достатъчно оправдания за резултатите, които имаме. Когато гледам как реализираме шансовете си, не виждам играч, който да му липсва увереност или да се колебае", завърши Арне Слот.

