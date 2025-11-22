Прекрасен ден за българското джудо! Две титли и бронз от Европейски купи за родните таланти

Преслав Николов и Надие Жаафар станаха шампиони, Иво Димитров завоюва бронз, а Иво Галенков се нареди пети на Европейски купи по джудо! Николов и Галенков участваха на турнира за кадети в Солун (Гърция), който бе квалификация за Младежките олимпийски игри догодина. Жаафар и Димитров пък стъпиха на почетната стълбичка в Подгорица, Черна гора, където се проведе Европейската купа за юноши и девойки.

Преслав Николов и Надие Жаафар станаха шампиони

Преслав Николов записа шест победи, за да стигне до златото в категория до 66 килограма. На старта той се наложи над турчина Еге Кесгин с ипон за 2.04 минути, а после преодоля Кристиян Бутучи (Хърватия) с вадзари. Последва успех над Николози Мцедлишвили (Грузия) - ипон за 30 секунди, и Итамар Кохен (Израел) - успех след трето наказание в продължението, битката продължи 6.46 минути.

На полуфиналите националът преодоля Алесандро Ерколи (Италия) за 2.17 минути, а на финала постигна успех срещу грузинеца Ника Бреквадзе (Грузия) за 3.18 минути. Титлата беше първа за Преслав Николов на състезание от подобен ранг.

Иво Галенков се нареди пети в категория до 60 кг. Българинът направи седем срещи, постигна пет обеди, а в репешажите преодоля и състезателя на столичния "Респект" Махмуд Жаафар с ипон за 3.02 минути. България участва с 47 състезатели, от които 36 са кадети, а 11 са кадетките. На турнира в Солун се конкурират 572 състезатели от 34 държави.

В Черна гора Жаафар постигна три победи в категория до 70 килограма - над Анжела Иванович (Сърбия) и Марта Ворачек (Хърватия), като и двете срещи бяха спечелени предсрочно за около 2 минути. На финала българската националка се наложи със златна точка срещу Амелия Птасинска (Полша), а срещата продължи 4.46 минути. Иво Димитров от своя страна взе бронз след четири победи и загуба на полуфиналите от Марио Олуджич (Хърватия) в категория до 73 килограма.

