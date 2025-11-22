Легенда на ЦСКА изригна: Звярът се завърна! Будни сме, живи сме, гладни за битка!

Легендата на ЦСКА Джони Велинов използва профила си във Фейсбук, за да напише емоционален пост след победата над Ботев Пловдив с 2:1, дошла след обрат на Националния стадион "Васил Левски". Велинов коментира, че "звярът не просто се е събудил", а се "върна по-силен". И добави, че никой не може да спре червената армия, когато тя е на поход.

Джони Велинов избухна след обрата на ЦСКА срещу Ботев Пловдив

"Това е ЦСКА! Будни сме, живи сме и сме гладни за битка. Звярът не просто се е събудил — той се върна по-силен. Никой не може да спре червената армия, когато е на поход", написа Джони Велинов на стената на профила си във Фейсбук.

От официалната Фейсбук страница на ЦСКА пък му коментираха публикацията със сърце. С победата ЦСКА вече има 25 точки на петата позиция, като е на само две точки от третия Черно море, на пет от втория ЦСКА 1948 и на десет от лидера Левски. Наставникът на "червените" Христо Янев отдаде победата на характера на отбора, като заяви, че точно това е липсвало на ЦСКА.

Мнение изказа и спортният директор Бойко Величков, според когото заслугата на Христо Янев е много сериозна.