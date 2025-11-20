Как да компенсираме недостига на витамин D през зимата?

„Слънчевият витамин“... Това е прякорът на витамин D, който се произвежда от кожата ви в отговор на слънчевата светлина. Можете да получите витамин D и от определени храни като яйчен жълтък, скариди, сьомга, сардини и обогатените с витамини версии на кисело мляко, мляко, портокалов сок и зърнени закуски.

Витамин D е полезен за вашето здраве по много начини. Следователно, трябва да постигнете и поддържате подходящо ниво на витамин D в тялото си.

Витамин D е полезен за вашето здраве по много начини, включително деветте, описани по-долу. Приемане на достатъчно витамин D:

Помага за укрепване на костите. Витамин D е от решаващо значение за изграждането и укрепването на костите, тъй като насърчава усвояването на калций. Заедно витамин D и калций могат да предотвратят остеопорозата и да помогнат за предпазване на костите от чупливост.

Поддържа имунната система. Витамин D е важен за имунния ви отговор . Например, има доказателства, че приемът на добавка с витамин D помага за намаляване на риска от остра респираторна инфекция при участниците.

Подобрява оралното здраве. Ефектът на витамин D върху костния метаболизъм е полезен за оралното здраве, както и противовъзпалителните му свойства и способността му да стимулира производството на антимикробни пептиди, които са част от имунния отговор.

Помага за предотвратяване на високо кръвно налягане. Доказателствата сочат, че витамин D играе важна роля за правилното кръвно налягане, включително че дори краткосрочен дефицит може директно да повиши кръвното налягане.

Укрепва мускулите. Витамин D влияе върху развитието на мускулите , което е важно за всички, но особено за възрастните хора, тъй като липсата на мускулна сила може да увеличи риска от падане.

Подпомага загубата на тегло. В комбинация с калций, витамин D е доказано, че помага за загуба на тегло поради потискащия апетита ефект.

Може да помогне за намаляване на риска от някои видове рак. Има все повече доказателства, че приемът на добавка с витамин D може да помогне за подобряване на резултатите при рак. Това включва експериментални доказателства, че е установено, че витамин D забавя или предотвратява развитието на ракови клетки и тумори при мишки.

Може да помогне при депресия. Проучванията показват корелация между ниските нива на витамин D и депресията . Необходими са още изследвания, за да се разбере напълно връзката, но някои изследователи вече съветват лекарите да изследват за дефицит на витамин D при пациенти с депресия, тъй като е лесно да се открие и коригира дефицитът на витамин.

Може да помогне за предотвратяване на диабет тип 1 и тип 2. Изследванията продължават, но проучванията са установили, че осигуряването на подходящо ежедневно производство/прием на витамин D и калций може ефективно да намали риска от диабет.

Коя храна е най-добрият източник на витамин D?

Въпреки че е трудно да си набавите по-голямата част от витамин D само от храната, някои храни могат значително да допринесат за приема ви. Най-добрите източници са:

- Мазна риба: Сьомга, скумрия, риба тон и сардини са отлични източници на витамин D. Една порция сьомга (около 100 г) може да осигури повече от препоръчителния дневен прием.

-Яйца: Жълтъкът съдържа витамин D, така че включването на цели яйца в диетата ви може да бъде добър начин да увеличите приема му.

-Гъби: Някои видове гъби, като например тези, изложени на UV светлина, съдържат значителни количества витамин D.

-Обогатени продукти: Млякото, растителните млека, портокаловият сок и зърнените закуски често са обогатени с витамин D. Проверката на етикетите ще ви помогне да изберете продукти, които отговарят на вашите ежедневни нужди.