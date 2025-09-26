За здрава коса и и сияйна кожа яжте тези храни

Instagram е пълен с продукти за грижа за кожата и косата, а понякога те могат да създадат голяма дупка в джоба ви. Много хора вярват, че постигането на здрава коса и сияйна кожа е възможно само със скъпи маркови продукти или салонни процедури. Дерматологът д-р Джушя Сарин обаче предлага различна гледна точка.

Според д-р Сарин, не е нужно да харчите много за продукти, за да имате здрава коса и сияйна кожа. Хранителната диета играе ключова роля за поддържане на здравината на косата, предотвратяване на ранното посивяване и подобряване на текстурата на кожата.

Д-р Сарин е изброил някои богати на хранителни вещества храни, които действат като естествени съюзници за косата и кожата. Тези храни не само подпомагат растежа на косата, но също така помагат за възстановяване на уврежданията и правят тена ви сияен, придавайки на кожата ви естествен блясък отвътре.

За растежа на косата, тя препоръчва добавянето на слънчогледови семки и кашу към диетата ви, тъй като са богати на цинк. Това е жизненоважен минерал, който помага за растежа и възстановяването на косата, така че дефицитът му може да доведе до изтъняване и накъсване на косата.

Наред с това, тя посъветва да добавите мляко и панеер към диетата си, тъй като те са отлични източници на витамин B12. Ниските нива на витамин B12 често са свързани с преждевременно посивяване, а добавянето на тези млечни продукти може да помогне за поддържане на естествения цвят на косата, като същевременно подхранва скалпа.

За сияйна и равномерен тен на кожата, д-р Сарин подчертава ползите от папаята и нара. И двата вида са богати на витамин А и полифеноли, които помагат за намаляване на пигментацията, подобряване на текстурата на кожата и придаване на естествен блясък.

Портокалите и накиснатите бадеми са друга мощна комбинация. Те са богати на витамин C, витамин E и здравословни мазнини, които стимулират производството на колаген, поддържат кожата ви хидратирана и подобряват текстурата ѝ. Това означава, че кожата ви изглежда естествено здрава и сияйна, без да се нуждае от допълнителни процедури.

„Тези храни са най-добрите приятелки на кожата ми, за да блести отвътре навън! Подхранвайте кожата и косата си отвътре навън“, каза д-р Сарин.