Зеленчук, който забавя стареенето и повишава имунитета

Карфиолът става все по-популярен сред хората, които се грижат за здравето си, и то с основание. Той е богат на хранителни вещества, с ниско съдържание на калории и въглехидрати, а редовната консумация на карфиол е свързана с редица ползи за здравето. Само една чаша суров карфиол осигурява повече от 75 процента от препоръчителния дневен прием на витамин C, което го прави храна, която си струва да добавите към диетата си, според Health.com.

Помощ при отслабване и поддържане на теглото

Карфиолът е идеална храна за всеки, който иска да отслабне или да поддържа теглото си. Една чаша суров карфиол съдържа около 2 грама фибри и почти 100 грама вода, което дава усещане за ситост и помага за контролиране на апетита. Фибрите забавят храносмилането, стабилизират енергията и насърчават здравословните хранителни навици.

Естествена защита срещу възпаления

Доказано е, че биоактивните съединения в карфиола намаляват възпалението. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали и помагат за предотвратяване на увреждането на клетките, което намалява риска от хронични заболявания и забавя процеса на стареене.

Впечатляващ хранителен профил

Само една чаша суров карфиол съдържа повече от 75 процента от препоръчителния дневен прием на витамин С, който е от съществено значение за синтеза на колаген, усвояването на желязо, подкрепата на имунната система и възстановяването на ДНК. Карфиолът е богат и на витамин К, който подпомага здравето на костите, както и на холин, който е важен за паметта, съня и мускулната функция. Съдържа и по-малки количества витамини от група В, магнезий, манган, фосфор и калий.

Намален риск от хронични заболявания

Изследванията показват, че кръстоцветните зеленчуци намаляват риска от сърдечни заболявания, рак и дори обща смъртност. Естествените вещества в карфиола предпазват кръвоносните съдове от възпаление, а някои изследвания показват, че те могат да забавят растежа на раковите клетки на дебелото черво.

Подпомагане на здравословното храносмилане

Повечето хора не получават препоръчителното дневно количество фибри, а карфиолът е лесен начин да се запълни тази празнина. Фибрите подхранват добрите бактерии в червата, намаляват възпалението и насърчават редовното храносмилане, като всичко това допринася за здравословен храносмилателен тракт.

Забавяне на стареенето със сулфорафан

Карфиолът съдържа сулфорафан, мощно природно съединение, което може да има благоприятен ефект върху гените, участващи в процеса на стареене. Сулфорафанът насърчава детоксикацията, намалява възпалението, защитава ДНК и може да забави свързания с възрастта когнитивен спад.

Заместител на въглехидрати

За тези, които спазват нисковъглехидратна диета, карфиолът е перфектна алтернатива на класическите гарнитури. Оризът с карфиол ви позволява значително да намалите калориите и въглехидратите, без да жертвате обема на храненето си. Например, 3⁄4 чаша ориз с карфиол съдържа само 15 калории, докато същото количество сварен бял ориз има около 242 калории.

Естествена детокс подкрепа

Ензимите в карфиола помагат на тялото да разгражда и премахва токсините, което го прави чудесен съюзник в поддържането на здравословна детоксикация на тялото.

Възможни рискове

Карфиолът съдържа FODMAP въглехидрати, които някои хора трудно усвояват. При хора с чувствителна храносмилателна система, като например тези със синдром на раздразнените черва (IBS), внезапното увеличение на приема може да причини газове, подуване на корема, стомашни болки или диария.

Как да го включите в диетата си?

Може да се консумира сурово, варено, печено или да се включва в различни ястия. Отлично е в смутита и овесени ядки, печено със зехтин и подправки или като заместител на ориз и картофи. В допълнение към класическите бели, се предлагат и лилави, зелени и оранжеви карфиоли, които са по-богати на антиоксиданти.