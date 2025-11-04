Знаете как да миете зъбите си? Грешите!

Всички знаем, че е най-добре зъбите да се мият сутрин и вечер. Но последните проучвания показват, че това правило може да бъде нарушено, за да подобри денталното здраве при някои хора. Според експертите по-добре е да миете зъбите си веднъж хубаво, отколкото два пъти набързо. Дори и най-усърдните в миенето на зъбите си може да правят няколко грешки, които да развалят добрата им работа.

Случаите

Д-р Правин Шарма от стоматологичния факултет на Бирмингамския университет заяви, че половината от възрастните във Великобритания в даден момент ще имат заболяване на венците, а ранният признак за това е кървенето на венците. "Ако венците ви кървят или са подути, това е знак, че трябва да миете зъбите си по-добре", каза той и допълва, че е по-добре е да миете зъбите си веднъж хубаво, отколкото два пъти набързо.

Сутрин или вечер?

Ако миете зъбите си веднъж на ден, той препоръчва да го правите вечер и да не забравяте да използвате и конец за зъби. Разбира се, никой не обича да използва конец за зъби, но д-р Шарма отбеляза, че използването на интердентални четки, особено гумени, може да го направи по-лесно и по-безболезнено. Що се отнася до метода, всеки зъб има външна, захапваща и вътрешна повърхност и и трите трябва да се мият.

Движенията

Д-р Шарма съветва да се правят малки кръгови движения върху всяка повърхност, без да се упражнява прекалено голям натиск. Той също така заяви, че трябва да се обърне специално внимание на прехода между зъба и венците, тъй като там може да възникне заболяване на венците. Според д-р Ксанд е важно да „се съсредоточите върху усещането от четката“ и да подхождате към миенето на зъбите съзнателно, без да сте на телефона си.

Преди закуска, а не след

Много хора си мият зъбите веднага след хранене, но това може да не е от полза за зъбния емайл. "В идеалния случай, мийте зъбите си преди закуска. Не е добре да го правите след като сте консумирали кисели храни. Ако все пак миете зъбите си след хранене, трябва да изчакате известно време между храненето и миенето", допълва още Шарма.

Това е така, защото киселините от храните и напитките, особено от плодовите сокове или кафето, могат да омекотят зъбния емайл, а миенето на зъбите твърде скоро след хранене може да го изтрие.

Д-р Крис препоръчва да изплакнете устата си с вода след хранене, за да се отървете от част от киселината, и да изчакате поне 30 минути, ако миете зъбите си след закуска.

Не изплаквайте устата

Ако сте свикнали да плюете, изплаквате и да правите гаргара след всяко миене на зъбите, може би е добре да преосмислите последната стъпка. "Плюйте, но не изплаквайте“, съветва д-р Шарма. Изплакването на устата отмива концентрирания флуорид в останалата паста за зъби. Това означава просто да изплюете излишната паста за зъби и да оставите тънкия слой флуорид, за да продължи да предпазва зъбите ви, предава БГНЕС.

