Как да избелите зъбите си по естествен път

Пушене: Никотинът не само вреди на здравето ви; той оцветява и емайла.

Професионалните избелващи процедури могат да бъдат скъпи, а лентичките от аптеките често правят зъбите изключително чувствителни. И така, каква е алтернативата? Природни средства. Вярвате или не, има прости домашни трикове, които могат да ви помогнат да избелите зъбите си, без да разорите или да увредите емайла си.

Избелване на зъби в домашна обстановка - какви са рисковете

Ако сте уморени да криете усмивката си на снимки или да давите зъбите си в скъпи избелващи гелове, вземете си кафе (само не го разливайте по зъбите си - ще стигнем до това) и нека се потопим в естествените начини да озарите усмивката си.

Преди да поговорим за решенията, нека поговорим за виновниците. Зъбите не се събуждат просто една сутрин и не казват: „Хей, днес ще пожълтя.“ Има няколко често срещани причини, поради които зъбите ви може да загубят блясъка си:

Лоша устна хигиена: Пропускането на миене на зъбите или използването на конец за зъби дава време за натрупване на плака.

Стареене: Емайлът естествено изтънява с времето, позволявайки на жълтия дентин да се вижда.

Сладки и киселинни храни: Те износват емайла и влошават оцветяването.

Добрата новина? С някои постоянни грижи и природни трикове можете да изсветлите отново зъбите си.

Содата бикарбонат е най-ценният продукт за естествено почистване и вашите зъби не са изключение. Тя е леко абразивна, което означава, че нежно премахва повърхностните петна, без да уврежда емайла. Ето защо толкова много пасти за зъби я съдържат.

Как да я използвате: Смесете 1 чаена лъжичка сода бикарбонат с няколко капки вода, за да направите паста. Мийте зъбите си внимателно в продължение на 2 минути, веднъж или два пъти седмично. Не прекалявайте – твърде много сода бикарбонат може да износи емайла, ако се използва ежедневно. Мислете за нея като за лак за зъби за „специално събитие“, а не за ежедневна паста за зъби.

Ойлпулпингът е древна аюрведична практика, която отново стана модерна на Запад. Идеята? Разклащайте масло (като кокосово масло) в устата си за 10-15 минути. То не само намалява бактериите и подобрява оралното здраве, но и помага за премахване на някои петна от зъбите.

Как да го опитате: Вземете 1 супена лъжица кокосово масло. Разклащайте го като вода за уста (не поглъщайте!) за 10-15 минути. Изплюйте го в кошчето, а не в мивката (кокосовото масло може да запуши тръбите).

Необходимо е малко търпение, но феновете се кълнат в избелващите и детоксикиращи ползи.

Ябълков оцет

Ябълковият оцет е като този силен приятел – обичате ги в малки количества, но твърде много е непоносимо. Киселинността му може да разгради петната по зъбите, но е и достатъчно силна, за да ерозира емайла, ако се използва прекомерно.

Безопасен метод: Разредете 1 чаена лъжичка ябълков оцет в половин чаша вода. Изплакнете с вода за 30 секунди, след което изплакнете с чиста вода. Ограничете до веднъж седмично. Използван пестеливо, може да помогне за премахване на петна и унищожаване на бактерии. Само не го пийте директно – емайлът ви няма да ви благодари.