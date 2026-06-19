Близо 130 са изградените сгради в "Баба Алино": Експерти алармираха за сериозни нарушения в незаконния град

"Между 120-130 са изградените сгради в комплекса "Баба Алино" край Варна, като от тях 58 не са отразени в кадастъра, около 40 сгради са налични в кадастъра и са вярно отразени и допълнително 30 сгради не съответстват нито на локация, нито на площ". Скандалните данни представи пред БНТ проф. Стелиян Димитров, директор Национален център за геопространствени изследвания и технологии и ръководител на катедра „Геопространствени системи и технологии” в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Още: Благомир Коцев: Утре започва издаването на заповеди за събаряне в Баба Алино

Нарушенията в "Баба Алино"

Снимка: БГНЕС

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По думите му това, което се вижда е, че има елементи на стари свлачищни структури и две влажни зони - в северната и южната част на "Баба Алино".

Проф. Димитров изтъкна, че от 2017 до 2024 г. почти няма активност за строеж в "Баба Алино". След това обаче започват бумът в строежа на незаконния град, добави експертът.

Според него интересният момент е, че зоните, в които е разположен незаконният град, трябва да бъде потърсен отговор на въпроса защо е бързано толкова за този "град в града" и защо не се е минало по официалния път за издаването не разрешителни.

Арх. Марин Велчев, председател на Регионалната колегия на Камара на архитектите в България, добави, че изготвянето на експертния анализ за незаконния град, ще отнеме възможността за твърденията за "широко затворени очи и корупционни практики" по отношение на "Баба Алино".

"Самият анализ ще бъде направен от три архитектурни бюра, като идеята е да се покаже обемът на самите сгради - етажност, застроена площ, материалите, които са използвани и дали има възможност за адаптиране на градоустройствените планове", коментира арх. Велчев.

Според него има доста сгради, които не отговарят на градоустройствените планове за отстояние между самите сгради. "Има и критична инфраструктура, кояято е изградена", открои архикект Марин Велчев като нарушения в незаконното селище край Варна.

Той заяви в заключение, че строителството на "Баба Алино" е започнало след 2024 г., когато е констатирано изсичане на гората.

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