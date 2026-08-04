Защо Тръмп не бърза да даде ракети "Пейтриът" на Украйна?

Володимир Зеленски поиска от Тръмп 300 ракети „Пейтриът“, за да снабди Украйна през следващите месеци и зима – докато страната не започне да произвежда свои собствени ракети за тези системи. Тръмп обаче се бави и както отбеляза военният експерт и полковник Маркус Райснер от австрийския Генерален щаб в интервю за ntv.de, причината за това не се крие само в недостига на ракети. Райснер подчертава, че ситуацията за Украйна в момента е изключително тежка. Според президента Володимир Зеленски, само една от 27-те балистични ракети, изстреляни към Украйна, е била прихваната само в събота вечер.

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Според наличните данни, ситуацията с европейските системи за противовъздушна отбрана не е по-добра. „Можем да предположим, че изобщо няма ракети или почти няма ракети за тези системи“, отбеляза Райснер, коментирайки състоянието на френско-италианския комплекс SAMP/T. Според него, дори в петата година на пълномащабна война, производството на боеприпаси за тази система не се е увеличило значително. Същевременно Съединените щати произвеждат 650 ракети „Пейтриът“ годишно и вече са подписали договори за утрояване на обемите на производство през следващите години.

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Според експерта, Вашингтон държи значителна част от американския арсенал в така наречения „блокиращ резерв“ – запаси, които умишлено се укриват от съюзниците, за да се гарантира способността за отблъскване на множество удари в случай на атака срещу самата Америка или нейните ключови партньори. Райснер изчислява, че този брой ракети е поне трицифрен и именно за този резерв Зеленски вероятно е намеквал.

Колко ракети има САЩ?

Според оценки на CSIS, американският арсенал от ракети „Пейтриът“ е намалял от приблизително 2300 на едва 800 от февруари насам. Това се дължи на постоянните атаки на Иран срещу американски бази в Персийския залив. Въпреки това, казва Райснер, Вашингтон технически все още би могъл да разпредели някои ракети към Киев.

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Според експерта, като отказва доставките на „Пейтриът“, Тръмп се опитва да окаже натиск върху Зеленски, като същевременно тласка Кремъл към преговори: САЩ продължават да предоставят на Украйна разузнавателна информация и данни за насочване за удари по руска територия. Райснер също така отбеляза, че по време на посещението си във Вашингтон на Зеленски е било отказано разрешение да се срещне с Илон Мъск, за да обсъдят разширеното използване на спътниците Starlink.

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„Според мен президентът на САЩ иска да тласне и двете враждуващи страни към прекратяване на огъня“, отбеляза експертът, добавяйки, че Тръмп се стреми да постигне това преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Според Райснер наистина има шанс за това, тъй като натискът се увеличава и от двете страни.

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„Русия няма да може да издържи на постоянните атаки на Украйна в дългосрочен план. Но първо идва зимата и тя ще бъде дори по-трудна за Украйна от миналата: поради руските атаки срещу инфраструктурата на страната, Украйна вече не е в състояние да произвежда достатъчно електроенергия за студения сезон. Именно затова украинската страна отдавна се е отказала от всички максималистични искания. Вече не се говори за връщане на територии. Зеленски изисква само прекратяване на огъня, подкрепено с надеждни гаранции за сигурност. Руският президент Владимир Путин обаче все още не се е съгласил дори на това“, заключи той.

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Казусът с ракетите за Украйна?

Припомняме, че Тръмп отказа да предостави на Украйна новите ракети „Пейтриът“, поискани от Зеленски. Според анализатори, САЩ в момента разполагат само със 759 от най-модерните ракети „Пейтриът“. В същото време, както съобщи конгресменът Майк Търнър, Съединените щати все още преговарят с Украйна за трансфер на технологии за производство на ракети-прехващачи за системата „Пейтриът“.

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Министерството на отбраната на САЩ наскоро подписа рамкови споразумения с Lockheed Martin и Northrop Grumman за разширяване на производствения капацитет за компоненти на ракетата-прехващач Patriot PAC-3 и ракетата-прехващач Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Според Пентагона, рамковото споразумение ще утрои производството на ракети Patriot и ще учетвори производството на ракети THAAD.

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