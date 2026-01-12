Портних в съда срещу депутат от ПП-ДБ: Отложиха делото за преференциите

Поредното заседание на делото на депутата от ПП-ДБ Стела Николова срещу бившия кмет на Варна Иван Портних от ГЕРБ, което бе насрочено за днес (12 януари), бе отложено. Причината за пренасрочването е неявяването на защитата на ответника, който е изтъкнал обоснована причина за това пред съдебния състав, предава агенция "Фокус". Според самата Николова адвокат Балачев, който представлява Портних, е "прословут с бавенето на дела". Той е поискал ново отлагане, въпреки че преди това е пожелал експертиза и тя е готова.

Дело заради скандал за преференции

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" води делото срещу бившия варненски кмет заради негови думи, че преференциите за Стела Николова не били истински гласове на граждани, а били осигурени от бизнесмен. Става въпрос за предсрочните парламентарни избори от октомври 2024 г., когато тя пренареди листата на ПП-ДБ. Николова беше четвърта в списъка с кандидати на коалицията, но получи 3743 гласа от общо 22 013, гласували за ПП-ДБ в област Варна. Това е 17% от общия вот и е доста повече от нужния праг от 7% за разместване. Така Николова изпревари втория в листата - д-р Ивайло Митковски, и се нареди след водача Даниел Лорер, влизайки в 51-вото Народно събрание.

На 18 октомври 2024 г. Иван Портних публикува във Facebook статус, според който Стела Николова "не разказва за хилядите преференции от Ангел Дерменджиев, собственик на завода за боклук".

"Ясно е, че без чужда помощ тя не може да събере никакви преференции, защото излъга хората. Изгради политическата си кариера уж като непримирим противник на коли и строителство в Морската градина, обаче след издигането на (Благомир) Коцев за кмет забрави напълно за Морската градина", твърдеше още обвиненият наскоро от Европейската прокуратура бивш варненски кмет. Според Портних Ангел Дерменджиев живеел в нова къща в Морската градина. Той завършваше с думите: "На лъжата краката са къси".

Снимка: БГНЕС

"Портних твърди, че преференциите, които вие сте отбелязали за мен не са истински, а ги осигурява някакъв бизнесмен. За мен е чест и отговорност, че съм получила вашето доверие и не мога да оставя някой да се гаври с вашите гласове. Понеделник в 10:30, Районен съд – Варна, 36. състав ще заседава отново за истината. Тя, истината, не може да бъде смачквана и поради тази причина се чувствам длъжна да я отстоявам и в съдебен процес", написа преди дни Стела Николова във Facebook.

По сигнал на Стела Николова Европрокуратурата обвини Иван Портних

Именно след сигнал на Стела Николова от “Да, България” Европейската прокуратура повдигна обвинения срещу Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев за измама с 3,4 млн. евро, отпуснати от ЕС за реконструкция на несъществуващото рибарско пристанище “Карантината”.

“Земята там е регистрирана като “скали и пясък”, а четиримата заподозрени просто са събрали няколко понтона и са ги пререгистрирали като пристанище. Проектът за 3,4 млн. евро трябваше да бъде съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство с 2.8 млн. евро, а останалите 675 475 евро е трябвало да бъдат осигурени от националния бюджет. Случаят е докладван и подкрепен от ОЛАФ”, пишат от Европейската прокуратура.

