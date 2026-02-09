Ремонт или арт инсталация: Варненци в шок от "асфалтирана" улица (СНИМКА)

Недоволни жители на Варна изказаха нескритото си възмущение след поредния ремонт през пръсти. Този път става въпрос за немарливо асфалтиране на улица.

По думи на местните ул. Куршунски водопади в Манастирски рид във Варна е била разкопана заради ВиК ремонт, но след това е била асфалтирана само частично. На снимка в социалните мрежи се вижда как асфалт е положен набързо и то само в една централна ивица от улицата. Цялото платно не е асфалтирано.

Въпроси към местната власт

"Така ли трябва да се асфалтира улицата разкопана преди това от ВиК Варна за изпълнение на европейски проект по изграждане на ВиК инфраструктура?", пита на своя профил във Фейсбук варненският адвокат Светлозар Николов.

Източник: Facebook/BankStop

"Моля за отговор от инж. Веселин Русев, управител на ВиК Варна", настоява той.

Други онлайн потребители решиха да погледнат на проблема през призмата на смеха. Те коментираха шеговито, че улицата е идеална, само й липсва маркировка. Други пък обявиха, че това вероятно е арт инсталация и недоволните просто не разбират от изкуство.

