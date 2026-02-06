Варненската болница "Св. Анна" иска разговор с детските хирурзи, обещава промени

Ръководството на варненската МБАЛ "Света Анна" отправя покана за разговор с лекарите от Отделението по детска хирургия, които подадоха колективна оставка, с обещания за подобряване на условията на труд.

Като основна причина за оставката си детските хирурзи посочиха липсата на възможност за развитие и специализация, тъй като планови операции в отделението се извършват веднъж седмично.

Изпълнителният директор на здравното заведение д-р Красимир Петров в открито писмо заявява, че има готовност да гарантира на екипа възможност за организиране на 3 и повече дни за планови операции, тъй като това е един от мотивите за подадените оставки.

Още: След като педиатрията на "Св.Анна" затвори, друга болница поема детската хирургия

Болницата поема повечето от случаите на спешната хирургия и травматизма, но не получава адекватно заплащане от държавата, подчерта директорът на здравното заведение. Това довело до отлив на лекари и медицински сестри.

Петров пише още, че МБАЛ "Света Анна" – Варна е сред утвърдените бази за обучение на млади лекари, немалка част от лекарския екип има и реализира академична и научна кариера.

"И ако възможността за повече оперативна дейност и нормален ход на започналите вече специализации на младите хирурзи от отделението не се окажат достатъчен мотив за екипа да преосмисли напускането на болницата, разчитаме финалното им решение да бъде в интерес на младите хора с деца в града и областта и те да продължат да работят във Варна", пише шефът на болницата.

Според него освен високотехнологичната Университетска болница "Света Марина", която е и сред най-големите бази за обучение на млади лекари в страната, възможности за работа и развитие на детските хирурзи предлагат още няколко многопрофилни лечебни заведения в града.

Източник: iStock

Още: Напускат ли лекарите детската хирургия в "Св. Анна": РЗИ Варна се надява на положителна развръзка

Варненци излязоха на протест

Снощи жители на Варна се събраха в двора на болницата, за да подкрепят лекарите от детската хирургия, които подадоха колективна оставка. Отделението спира работа от 1 март. Импровизиран протест имаше и пред Здравното министерство в София.

Кметът на Варна Благомир Коцев също дойде на място и съобщи, че подкрепя като гражданин хората. Общината е мажоритарен собственик и затова единственото, което може да се направи, е да се лобира пред министъра на здравеопазването, заяви пред БНТ той.

Отделението спира работа от 1 март. Лекари, които повече от 30 - 35 години са работили, оперирали, спасявали и бебета, и деца, не само от Варна, но и от цяла Североизточна България, ще отидат да работят в частна болница в Бургас. Спешните случаи на деца от 0 до 18 години ще бъдат поети от университетската болница "Света Марина"в Варна.

Още: Областната болница на Варна – като буре с барут

От Сдружението на общопрактикуващите лекари коментират, че ако детската хирургия спре да работи, Варна ще плати много тежка цена. Здравният министър Силви Кирилов назначи одит, след като получи доклад, ще бъде взето решение какви ще са следващите стъпки.