Кървав инцидент: Намушкаха мъж в подлез във Варна

Възрастен мъж е бил намушкан многократно ввъв Варна, съобщиха от Апелативната прокуратура. Нападението е станало в един от подлезите в Морската градина. Пострадалият е на над 80 години, настанен е в болница с опасност за живота, цуобщи БТА.
Нападелят е избягал. Според разследването предполагаемият извършител е мургав, около 40-50 годишен, висок около 1,70 висок, с обратна захапка и татуировки.
Издирването на заподозрения продължава.
Разследването се води под ръководството на Окръжната прокуратура в града. То е за опит за убийство, а не за грабеж.
