Съдебен удар за Варна: Иск за 2.7 млн. лв. срещу главния архитект е отхвърлен

Главеният архитект на Варна - Виктор Бузев, продължава да печели съдебните битки срещу общината. Тя се опитва да му вземе около 2.7 млн. лв., за колкото е била осъдена от две частни дружества през 2025 г., според нея - заради негово бездействие. Но Варненският окръжен съд отхвърли тия дни общинския иск и присъди 40 000 евро в полза на Бузев за съдебни разноски. От кметството заявиха, че ще обжалват на втора инстанция, съобщи в. "Сега".

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Бузев стана главен архитект преди 12 години, малко след като Иван Портних пое кметския пост. Няколко месеца преди финала на управлението си кметът от ГЕРБ махна Бузев с мотив, че действа неправомерно в полза на новия тогава политик от ПП Благомир Коцев, разрешавайки да сложи шатри на поляна до ресторанта му в Морската градина. Съдът върна главния архитект на поста при мандата на Коцев, като нещата между двамата вървяха безпроблемно известно време.

През лятото на миналата година, докато Коцев бе в ареста, временният кмет Павел Попов поиска оставката на Бузев, а около половин година след излизането на свобода кметът повтори апела. Оставката обаче така и не е факт. От общината казаха сега, че главният архитект се води в болнични. Така реално повече от година община Варна се мъчи да отстрани главния си архитект без успех.

Поводът Попов да поиска оставката на Бузев през лятото на 2025 г. е свързан с 2.7-те млн. лв., които общината сега се мъчи да му вземе. Тогава излезе решение на ВАС, с което тя бе осъдена финално за същата сумата от две дружества. Общината посочи като причина за осъждането си "незаконосъобразното бездействие" на главния архитект и обясни чрез пресцентъра си "бездействието" му така: "през 2020 г. не е предал препис от влязло в сила разрешение за строеж (...) на апарт-хотел в ЖК „Бриз-юг“. Той не го е направил в законоустановения срок, а близо една година по-късно. Собственици на имота, в който вече има построен обект, са дружествата „Тодор билд 2006“ ЕООД и „Знамената“ ЕООД. (...) Съдът приема, че заради това забавяне те са получили от изпълнителя на обекта намален размер на обезщетението". В съобщението на общинския пресцентър се казваше още, че "след като община Варна заплати сумата, ще предяви регресен иск срещу главния архитект".

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Именно с регресния иск е провалът сега. Съдът хем отчита, че Бузев е бил в отпуск към датата на влизането в сила на разрешението за строеж, хем че е налице бездействие, тъй като след връщането от отпуск е трябвало да връчи административния акт. В крайна сметка обаче това не е толкова важно за съдебното решение. Важното е, че за да се реализира регресна отговорност, следва да бъдат доказани умисъл или груба небрежност. Всъщност, от съдебното решение става ясно, че главният архитект не е връчил разрешението за строеж заради съветите на общинския юрисконсулт и с мотив, че поради висящи дела то не е влязло в сила - следователно, не е действал с умисъл или груба небрежност.