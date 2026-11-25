Нека съдът вземе решение. Това, което се случи в ОИК Варна, е безпрецедентно – да бъде изхвърлен кметът и лидерите на партиите, чиито членове гласуваха "за" това решение, да се противопоставят. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Отговорът защо го даде Благомир Коцев – Дънката (Даниел Славов). Подадохме сигнали за купуване на гласове от Дънката, нищо не излезе. А близка до него дама беше депутат с рекорден брой преференции в парламента, продължи Мирчев пред bTV. Хайде Демерджиев да провери Дънката – има ли в строителния му бизнес пране на пари, връзки с Таки, призова депутатът. "Очевидно г-н Дънката има голямо влияние върху ОИК", заключи Мирчев. И посочи – г-н Борисов да отговори защо неговите представители в ОИК гласуват така - Още: "Нещата са по-ясни и от морето през юли": Благомир Коцев с разкрития за готвено застрояване във Варна

За "Продължаваме промяната" (ПП) и че един от техните представители е гласувал Коцев да бъде свален, Мирчев намери оправдание – от ПП искали още преди време да се разграничат от него.

Като видят хората няколко министри и депутати в затвора, вече се гледа по друг начин. Иначе си говорим за правосъдие, а хора като Красьо Черния и Дънката е видимо какво правят и какво следва. Трябва нов главен прокурор, който да се бори с корупцията, обобщи Мирчев.

Мотивите нямат значение

Ако Благомир Коцев говори за заплахи, защо той не е подал сигнал до прокуратурата? Ако има доказателства, да подаде. С нетърпение го очаквам – нашите хора в Общинския съвет не са заплашвани. Това заяви Коста Стоянов, депутат от "Възраждане". И настоя: Коцев каза, че е получавал лични заплахи, защо не се е обърнал към прокуратурата? Или го е страх, или има някакви взаимоотношения със заплашвалия го – и в двата случая Коцев не става за кмет на Варна, смята Стоянов, който не пропусна да каже, че от "Възраждане" отдавна искали оставката на Коцев. Коста Стоянов поиска Коцев да се оттегли, защото има две дела срещу него – ако и като се защити в съда, да се яви пак на избори да спечели доверието на хората.

"За варненци няма значение какви са мотивите (за отстраняването на Коцев сега)" - скандални думи на Коста Стоянов, след като му беше напомнено, че сега варненският кмет беше свален заради отпуск, не за корупция. И то отпуск, докато беше в ареста, който беше обявен за незаконен, на две инстанции – ОЩЕ: Полицейският арест на Благомир Коцев е бил незаконен

Кметът и към днешна дата не изпълнява окончателно съдебно решение за достъп на коли до Морската градина. Защо – защото колите трябва да стигнат до паркинга, който обслужва неговия ресторант, хвърли ново обвинение Стоянов.

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