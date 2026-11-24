Варненци далеч не са влюбени в Благомир Коцев като постижения и резултати от работата му на кмет, но и са против да бъде отстранен по такъв начин. Повечето българи в страната - също. Това констатира председателят на БСП Крум Зарков по най-шумния политически скандал на седмицата - отстраняването на Коцев от ОИК по сигнал за неправомерен отпуск, докато той по това време беше в ареста!

Зарков добави в личната си страница във Facebook, че в следващите дни в пълна мяра ще се разкрие какво стои зад това решение за Коцев и че очаква от БСП във Варна да е готова за "необходимите действия занапред".

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От години 400 000 български граждани, жители на морската столица, са потърпевши от политическото влияние на разни икономически групировки. Къде със собствено представителство, къде през други партии, именно тези организации фактически управляват града без значение от името на кмета. Истината е, че варненци масово са недоволни от кметуването на Благомир Коцев. Но също толкова истина е, че отстраняването му по този начин - броени месеци преди местния вот - остава много горчив вкус у тях, а и сред повечето българи. Защо? Защото, доста разбираемо, се съмняват в реалните мотиви зад решението на ОИК.

Юридическата страна на тези мотиви подлежи на съдебна проверка, тъй че за тях меродавно е само становището на компетентния съд. Но политическите последици няма да чакат. Още в следващите дни Общинският съвет във Варна ще взема ключови решения. И най-вероятно точно тогава ще разберем какво и кой стои зад отстраняването на кмета Коцев. По този повод проведох разговори с председателя на БСП - Варна Павел Раличков. Той свиква заседание на Градския съвет на БСП в четвъртък. Очаквам след него ръководството на варненските социалисти да излезе пред своите съграждани с точна оценка за случилото се и с ясна позиция относно необходимите действия занапред. Веднага след завръщането си в България и аз ще пристигна във Варна за откровен разговор със социалисти и варненци.

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