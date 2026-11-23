Група непълнолетни тормози цял квартал и училище в центъра на Варна. Тийнейджърите рушат детски и спортни площадки, хвърлят пиратки по минувачи, проявяват физическа и вербална агресия срещу ученици и родители. Групата е съставена от момчета на възраст между 15 и 17 години. Според потърпевшите те вандалстват от лятото и не живеят в района. Хората са подавали и много сигнали до тел. 112, както и писма до вътрешния министър и Окръжната прокуратурата.

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По думите на Николета Цариградска, която живее в района, те изпочупили всички детски люлки и площадки, футболна врата, както и каменни арки и пейки. Жената обясни в ефира на Нова телевизия, че вследствие на счупената футболна врата, възрастен мъж, завел на игрищетео своето дете, пада и разрязва целия си лакът на металните части.

"Хвърлят пиратки в краката на хора, които разхождат кучетата си, както и под краката на млади момичета, които стоят и си приказват. Децата вече не могат да ходят на тези площадки. Тези младежи ги гонят, а малките деца изпитват страх и притеснение да ги посещават. Подавали сме много сигнали. Идвали са патрули, но нищо не се е променило", оплака се тя.

Потърпевшите се опасяват, че групата може да премести проявите си в съседен квартал.

Директорът на ОУ "Петко Рачев Славейков" Кремена Георгиева обясни, че също е получила множество сигнали за физическа и вербална агресия срещу ученици. По думите ѝ младежите са хвърляли пиратки към спортните площадки на училището по време на учебни занятия. Заради опасността за децата тя е забранила провеждането на часове по физическо възпитание и спорт на открито в тъмната част на деня.