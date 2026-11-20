Едни от най-популярните изпълнители от 90-те години ще станат част от Varna Winter Fest, на 21-ви ноември във варненския клуб The Brick Port. След големия успех на фестивала през миналата година, второто му издание включва легенди на поп и денс сцената, като Tony Mortimer от EAST 17, Ray Horton от MILLI VANILLI, Anita от 2UNLIMITED, CAPPELLA и Joe Thompson от Down Low. Феновете на хитовите изпълнители имат броени часове да се сдобият с последните останали билети за фестивала. Очаква ги вечер, която обещава да ги остави без дъх - с много емоции, незабравими моменти и хитове, останали във времето.

На следващия ден Varna Winter Fest дава още една заявка да се превърне в топ събитие на сезона, с гостуването на супергрупата The Chicago Experience (TCE). Родните почитатели на една от най-успешните американски банди Chicago, с над 100 милиона продажби по целия свят, за първи път у нас ще могат да чуят емблематичните им парчета, изпълнени от оригинални техни членове.

Супергрупата ще се срещне със своите почитатели на 22-ри ноември в ДКС Варна, на 23-ти ноември в Пловдив – в зала "Колодрум" и на 7-и декември в София - в Зала 3 на НДК. Меломаните ще имат възможност да чуят хитове, покорили световните класации, като "If You Leave Me Now", "Hard to Say I’m Sorry", "25 or 6 to 4" и "Saturday in the Park" на живо. На сцената ще се качат основателят на Chicago - Дани Серафин, както и емблематичните вокалисти Джеф Кофи и Кени Сетера, заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на групата, която продължава да пише история.

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