Аспаруховият мост във Варна е в ужасяващо състояние и е само въпрос на време да се случи трагедия. За това сигнализира журналистът Калоян Георгиев, който публикува снимки на компроментираната конструкция на моста.

"Това е Аспаруховият мост във Варна. България – държава членка на Европейския съюз през 2026 година! Имам само един въпрос: Когато се случи трагедията, а дотогава ли трябва да чакаме, КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА? Колко правителства се смениха? Колко обещания чухме? А какво получихме? Козметични ремонти и малко асфалт в началото на моста откъм града! Трябва ли да чакаме трагедия като тази в Генуа, за да разберем, че безопасността на хората не търпи отлагане?", попита Георгиев.

По думите му Аспаруховият мост "не се нуждае от поредното замазване на проблема". "Нуждае се от реален ремонт, отговорност и действия! Или пак ще търсим виновните, когато вече е твърде късно?", написа той.

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Малко по-рано стана ясно, че ремонтът на Аспаруховия мост във Варна е сред инфраструктурните проекти, за които са предвидени средства в бюджета на МРРБ за 2027 г.

"Политици от опозицията се опитват да правят тежки манипулации като се възползват от трибуната на Народното събрание. Това поведение е недостойно!", заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков в коментар на разпространените твърдения за „празен чек“, заложен в бюджета на МРРБ за следващата година.

На брифинг пред журналисти министърът обясни, че средствата, заложени в бюджета на министерството, са в размер на 2,5 млрд. евро и са за поети ангажименти за сключване на договори и изпълнение на инфраструктурни обекти за следващата година.

Сред обектите, които ще се изпълняват, са доизграждането на Софийския околовръстен път, Пловдивският околовръстен път и ремонта на Аспаруховия мост във Варна.

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