На 21 ноември The Brick Port ще се превърне в сцена на едно незабравимо музикално пътешествие назад във времето. Best of 90’s събира пет емблематични имена от световната музикална сцена, чиито хитове продължават да звучат и днес. Сред специалните гости е Anita Doth – легендарният женски вокал на 2 Unlimited, покорили световните класации с хита "No Limit".

Към нея се присъединява Kelly O – гласът зад най-успешния период на Capella, една от емблемите на Eurodance музиката. На сцената ще видим и Tony Mortimer – основател на East 17 и автор на десетки хитове, достигнали челните позиции на британските класации.

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Ray Horton ще върне публиката към златните години на Milli Vanilli като водещ вокалист в новите записи на хитовете на групата. Специалното участие и на Joe Thompson, основател на германската Euro-Hip-Hop сензация Down Low, допълва звездния състав с вечни хитове като "Johnny B", "Once Upon a Time" и "Moonlight".

Пет артисти, десетки световни хитове и една нощ, посветена на музиката, която никога не остарява.

Билети за Best of 90’s можете да купите онлайн на Bilet.bg.