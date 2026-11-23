Кметът на Варна Благомир Коцев (ПП-ДБ) оттегли трите спорни общински имота от проекта за Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост, след като бе подложен на остри критики и обвинения от обществеността и дори от политическите си партньори от "Демократична България". Преди началото на редовното заседание на Общинския съвет днес, 23 ноември, градоначалникът е внесъл писмо с изменението на документа и разглеждането на програмата е започнало без конкретните имоти, предават местните медии. Самият Коцев не е присъствал в тази част от заседанието.

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Оттеглените общински терени

Предвидените за разпореждане имоти включваха:

Терен до „Делта планет мол“ в район „Младост“ (кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Република“) – около 9 декара, отреден за жилищно строителство с административно и обществено обслужване и трафопост, с предвидено учредяване на право на строеж срещу процент обезщетение;

Паркингът на Окръжна болница (МБАЛ "Св. Анна") – 3,5 декара, с предвидено учредяване на право на строеж срещу процент обезщетение;

• Терен до „Гранд мол“ – 3 декара, с предвидена процедура за учредяване на възмездно право на строеж.

Мощни критики

„Демократична България“ – Варна изригна срещу Коцев заради нарушаване на предизборни ангажименти. От формацията обърнаха внимание на горичката до "Делта планет мол", спасена от продажба и застрояване след граждански протести в началото на мандата от ПП-ДБ. Също така кметът бе призован да оттегли включването в програмата на паркинга на Окръжна болница, за който има съмнения, че болницата се води умишлено към фалит, "с цел да бъде прилапан", пише в. "Сега". Въпросната програма за управление е първа стъпка към евентуални продажби, тоест без вкарването в нея терените не могат да бъдат продадени.

Снимка: БГНЕС

"Благомир Коцев , оттеглете паркинга на Окръжна болница и горичката на "Сливница" и "Република", защото предизборните Ви обещания бяха други!", написа вчера Стела Николова от ДБ във Faecbook. Тя цитира Евгений Станимиров, общински съветник във Варна от "Да, България", който припомня, че през 2024 г. ОбС-Варна, по предложение на политическата група, отмени решението на предходния ОбС за продажба на 9 декара залесен терен на ъгъла на бул. "Сливница" и бул. "Република". Аргументът беше в полза на обществения интерес и запазване на зеленото пространство. Преди това граждани на квартала бяха завели дело в Административния съд срещу решението на съвета от август 2023 г. Имаше и протести.

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"Неприятно сме изненадани (меко казано), че в Програмата на кмета за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2026 г., която трябва да се разглежда и гласува на сесията в понеделник, въпросният парцел отново е предложен на търг с цел инвестиционни намерения, като общината ще получи процент обезщетение от реализираното строителство. Следващият имот, който се предлага на същия принцип, е паркингът на окръжна болница срещу спешния център. Тук може много да се дискутира, но ще оставя това за сесията, за да чуем аргументите, за което призовавам и гражданите за активно участие", гласи съобщението му.

Стъпка назад

На 23 ноември с 41 гласа "за" Общинският съвет във Варна единодушно реши да извади от Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2026 г. всички терени, предвидени за продажба чрез публичен търг или конкурс, предаде Varna24.bg.

По време на дебатите беше направено уточнението, че включването на даден общински имот в годишната програма не означава непременно, че той ще бъде продаден. Програмата има пожелателен характер и е свързана с бюджета на общината. Самото решение за продажба или друга форма на разпореждане обаче се взема от Общинския съвет по предложение на кмета.

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Дори даден имот да фигурира в програмата, процедура по продажбата не може да започне автоматично. За целта е необходимо кметът да внесе конкретно предложение, което да премине през съответните комисии и да бъде разгледано от местния парламент. Ако такова предложение не бъде внесено до средата на декември 2026 г., когато приключва финансовата година, реални действия по разпореждането с имотите няма как да бъдат предприети, беше обяснено в зала "Пленарна". Направено бе и уточнението, че изваждането на имотите от програмата няма да доведе до промяна в макрорамката на общинския бюджет.

"Добре че Коцев оттегли идиотското си предложение за потенциолен грабеж на общинска земя! Но щетата за него е голяма. Той никога повече няма за види кметско място", написа във Facebook Татяна Кристи - журналист, активист и бивш кандидат-депутат от "Да, България".