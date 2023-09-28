Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 във Варна
Кандидат-кметове
1.БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Павел Енев Раличков
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА - Илия Костадинов Костадинов
7. ПП ГЕРБ - Иван Николаев Портних
14. Граждани за Общината - Пламен Стоянов Костадинов
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД - Петър Йотов Николов
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - Ивайло Симеонов Костадинов
24. КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ - Христо Атанасов Димитров
28. ЛЕВИЦАТА! - Мария Тодорова Тодорова
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Коста Георгиев Стоянов
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Благомир Рубинов Коцев
Кандидати за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Павел Енев Раличков
102. Димитър Иванов Чутурков
103. Зорница Валентинова Василева
104. Ирена Андреева Георгиева
105. Цветан Сашков Лацов
106. Христо Светославов Христов
107. Лозан Владимиров Лозев
108. Магдалена Антонова Парчева
109. Георги Юлиянов Йорданов
110. Милен Василев Събев
111. Димитър Иванов Мантаров
112. Мартин Христов Славов
113. Станислав Боянов Тасков
114. Славчо Емилов Топалов
115. Тодор Николаев Николов
116. Десислава Тодорова Миливоева
117. Евгени Йорданов Колев
118. Христо Веселинов Василев
119. Звезделина Илиянова Илиева
120. Димитър Данаилов Стефанов
121. Ивайло Константинов Пехливанов
122. Павел Красимиров Лозанов
123. Валерий Любенов Черналиев
124. Албена Върбанова Миленкова
125. Христо Марков Райчев
126. Жанет Драганова Димчева
127. Калин Венциславов Николов
128. Стела Светлозарова Костова
129. Габриела Владкова Цветкова
130. Явор Чавдаров Александров
131. Минчо Дженев Дженев
132. Николай Великов Иванов
133. Росен Милчев Милков
134. Гергана Добрева Иванова
135. Бисер Петков Кирчев
136. Валерия Пенкова Николова
137. Клавдия Александрова Радушева
138. Радосвет Ангелов Михов
139. Свилен Стойчев Андонов
140. Досю Александров Николов
141. Благовест Георгиев Георгиев
142. Светлан Димов Стоянов
143. Милко Петков Милков
144. Николай Исидоров Николов
145. Лена Бориславова Парфеонова
146. Татяна Добромирова Тодорова
147. Диана Изгрева Шишкова
148. Иво Статев Иванов
149. Марина Иванова Стефанова
150. Мирослав Симеонов Симеонов
3. ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
101. Илия Костадинов Костадинов
102. Недко Павлов Колев
103. Огнян Иванов Киров
104. Стилиян Руменов Станчев
105. Цветан Николов Вълчев
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Георги Димитров Чипов
102. Антон Петров Петров
7. ПП ГЕРБ
101. Иван Николаев Портних
102. Тодор Иванов Балабанов
103. Жечка Добрева Георгиева
104. Даниела Стефанова Иванова-Димова
105. Стоян Георгиев Петков
106. Христо Вълев Кьосев
107. Юлиян Белчев Станев
108. Биляна Илиева Раева
109. Лидия Велик Маринова
110. Марица Димитрова Гърдева
111. Мария Златкова Димитрова
112. Юлияна Атанасова Боева
113. Мартин Петров Андонов
114. Станислав Георгиев Иванов
115. Людмила Николаева Колева-Маринова
116. Николай Бранимиров Балачев
117. Йордан Александров Павлов
118. Иван Стефанов Недялков
119. Милена Славова Димова
120. Йорданка Иванова Проданова
121. Кристиан Божидаров Ганчев
122. Бранимир Георгиев Георгиев
123. Николай Стоянов Малев
124. Деян Костадинов Пейчев
125. Николай Красимиров Георгиев
126. Петко Кирилов Петков
127. Стоян Мирков Попов
128. Антон Георгиев Андреев
129. Ирина Тодорова Делчева
130. Мартин Иванов Пеев
131. Тодор Христов Ламбев
132. Велко Димов Великов
133. Иван Стоянов Димитров
134. Валентин Йорданов Проданов
135. Николай Тошков Николов
136. Камелия Петрова Драгнева
137. Боримир Максимов Тодоров
138. Христофор Касем Румешкани
139. Биляна Кръстева Добрева
140. Светлана Георгиева Досева
141. Аффе Исмаилова Ибрямова
142. Николай Желязков Войнов
143. Евгени Георгиев Дянков
144. Ивайло Илков Маринов
145. Николай Димитров Костадинов
146. Гергана Добрева Петкова
147. Станислава Христова Георгиева
148. Делчо Кирилов Кордов
149. Демир Дончев Георгиев
150. Анастасия Маринова Георгиева
151. Минко Нейков Христов
13. ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА
101. Нели Рускова Петрова
102. Юлиан Емануилов Арнаудов
103. Илиан Бориславов Янакиев
14. Граждани за Общината
101. Пламен Стоянов Костадинов
102. Димо Андонов Андонов
103. Наум Асенов Наумов
104. Георги Иванов Савов
105. Павел Христов Крачунов
106. Емилия Илиева Фичева
107. Петър Георгиев Христов
108. Мирела Венциславова Петкова
109. Светла Николаева Пенева
110. Заличен
111. Добромир Атанасов Добрев
112. Ганка Минчева Милева
113. Моника Асенова Симеонова
114. Невена Данаилова Цветкова
115. Карен Михран Матикян
116. Константин Янков Янев
117. Лора Иванова Петрова
118. Калина Георгиева Михайлова
119. Веселин Насев Бекяров
120. Павлина Атанасова Иванова
121. Владимир Александров Василев
122. Иван Пламенов Петров
123. Заличен
124. Оксана Виталиевна Донская
125. Заличен
126. Валентин Димитров Събков
127. Илиян Валентинов Дончев
128. Жана Димитрова Ненова
129. Даниел Иванов Атанасов
130. Мая Стефанова Димитрова
131. Иван Пламенов Петров
132. Божидар Йорданов Иванов
133. Станислав Любомиров Чотуков
134. Иван Славчев Иванов
135. Заличен
136. Заличен
137. Заличен
138. Заличен
139. Заличен
140. Заличен
141. Заличен
142. Заличен
143. Заличен
144. Петър Атанасов Атанасов
145. Николай Валериев Николов
146. Стоян Божидаров Георгиев
147. Георги Иванов Димов
148. Герчо Илиев Цачев
149. Веселин Господинов Великов
150. Галин Петров Димитров
16. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
101. Иван Димитров Казаков
102. Красимир Иванов Бачков
103. Кремена Йорданова Ценова
104. Красимира Петрова Кънчева
105. Петкана Евтимова Попова
106. Анатоли Митков Деков
107. Иван Великов Иванов
108. Светла Иванова Димитрова
109. Донка Русева Христова
110. Георги Стефанов Попов
17. ПРАВОТО
101. Стоян Киров Стоянов
102. Ангел Кирилов Киров
103. Христо Кирилов Киров
104. Пламен Радков Кирилов
105. Красимирка Иванова Кирилова
106. Диян Вичков Вълев
107. Магдалена Томова Вълева
108. Калинка Иванова Вълева
20. ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
101. Диан Иванчев Драганов
102. Петър Йотов Николов
103. Радостин Димитров Димитров
104. Илиян Иванов Карагьозов
105. Наталия Олег Шулика-Фотакиева
106. Димитрина Петрова Иванова
107. Здравка Михайлова Максурова
108. Мартин Красимиров Кучев
109. Милен Иванов Чернев
110. Христинка Добрева Калчева
111. Андрей Радев Иванов
112. Дияна Иванова Веселинова
113. Лъчезар Тодоров Пенчев
114. Женина Лъчезарова Димитрова
115. Красимир Методиев Смилков
116. Лазар Илчев Николов
117. Милен Дойчев Маринов
118. Петър Иванов Николов
119. Веска Иванова Генчева
120. Искрен Цветанов Илиев
121. Десислава Димитрова Барбова
122. Пламен Костадинов Петков
123. Валентина Славова Димитрова
124. Силвия Станчева Железова
125. Владимир Тихомиров Яковов
126. Вилизар Василев Попов
127. Станчо Николов Овчаров
128. Петър Руменов Петров
129. Невена Петрова Димитрова
130. Милен Валентинов Владимиров
131. Димитрина Славчева Трифонова
132. Георги Илиянов Джамбазов
21. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
101. Ивайло Симеонов Костадинов
102. Цветелина Димитрова Атанасова
103. Юлиян Георгиев Минчев
104. Светослав Николов Иванов
105. Стойко Георгиев Георгиев
106. Станислав Недев Стоянов
107. Любка Живкова Петрова
108. Валентин Тодоров Веков
109. Кристина Руменова Мързакова
110. Елица Свиленова Борова
111. Иван Тодоров Иванов
112. Александрина Николаева Димитрова
113. Моника Станиславова Петрова
114. Добромир Иванов Дунчев
115. Руска Петрова Вълканова
116. Добрин Красимиров Костадинов
117. Георги Николаев Георгиев
118. Антония Милкова Кичукова-Андреева
119. Валентин Димитров Петров
120. Николай Йорданов Иванов
121. Павел Валентинов Николов
122. Теодора Валентинова Векова
123. Константин Маринов Маринов
124. Денислав Живков Тодоров
125. Пламен Тодоров Костадинов
126. Марияна Николова Миланова
127. Борислав Володиев Дамянов
128. Йордан Христов Драгнев
129. Мартин Илиев Костадинов
24. КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
101. Христо Атанасов Димитров
102. Георги Иванов Кулински
103. Владислав Златков Бакалов
104. Иво Христов Балчев
105. Мартин Димчев Димов
106. Давид Дакес Киркоров
107. Георги Нойков Янакиев
108. Георги Анастасов Кенаров
109. Владислав Бисеров Пейчев
110. Георги Генчев Генчев
111. Павел Павлинов Николов
112. Виктор Пламенов Проданов
113. Снежана Светломирова Гогушева
114. Десислава Стилиянова Габровска
115. Александър Проданов Щерев
116. Диана Дамянова Дамянова
117. Слав Дечев Славов
118. Пенко Стефанов Стоянов
119. Георги Върбанов Желев
120. Димитър Валентинов Вълев
121. Виктория Мирославова Енева
122. Иво Пламенов Андреев
123. Мартин Константинов Бърнев
124. Петър Красимиров Радев
125. Стефан Владимиров Щерев
126. Диляна Константинова Георгиева
127. Даниел Стоянов Йорданов
128. Надежда Сашева Попова-Ниетреста
129. Красимир Христов Кирилов
130. Александър Бохос Керемян
131. Валентин Петров Георгиев
132. Анатоли Георгиев Георгиев
133. Радостин Иванов Иванов
134. Денчо Веселинов Михов
135. Теменужка Костова Иванова
136. Галя Иванова Димитрова
137. Никола Йорданов Колев
138. Стоян Господинов Стоянов
139. Петър Николаев Липчев
140. Георги Борисов Амуджиев
141. Валентино Георгиев Георгиев
142. Борислав Миленов Ралчев
143. Иван Николов Луков
144. Илия Любчов Попчев
145. Петьо Красимиров Стоянов
146. Царина Милчева Георгиева
147. Атанас Янков Карагеоргиев
148. Христо Видолов Христов
149. Ивайло Красимиров Стаматов
150. Светлана Иванова Маркова
25. СДС
101. Янко Петров Станев
102. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
103. Валентин Петров Станев
104. Николай Тодоров Евтимов
105. Стефан Стоянов Станев
106. Юрий Николаев Колев
107. Сияна Атанасова Атанасова
108. Веселин Добрев Василев
109. Даринка Михова Божинова
110. Христофор Станчев Христов
111. Лиана Пламенова Хаджийска
112. Георги Петров Марулев
113. Ажда Орхан Кирова
114. Мария Бориславова Божинова
115. Димитър Костадинов Димитров
116. Георги Тодоров Спасов
117. Бойко Димитров Ставрев
118. Бистра Димитрова Спасова-Йорданова
119. Людмил Стефанов Цветков
120. Йордан Момчилов Биков
121. Тодор Николов Колев
122. Тодор Димитров Златев
123. Андрияна Цонева Русева
124. Антон Колев Чанев
125. Илия Христов Кафалийски
126. Иванка Василева Атанасова
127. Свилен Кръстев Христов
128. Стефан Владимиров Вътов
129. Ваня Кузманова Аврамова
130. Мирослав Ганчев Илиев
131. Радостина Ангелова Арсова-Илиева
132. Наум Веселинов Наумов
133. Биляна Иванова Дякова
134. Мелиха Мустафова Ферад
135. Росица Райчева Каражелева
136. Николета Стефанова Станева
137. Георги Кръстев Георгиев
138. Александър Михайлов Михалев
139. Албена Кръстева Димова
140. Владимир Пенков Христов
141. Енчо Бойчев Боев
142. Гошо Дичев Танчев
143. Виктория Тодорова Панайотова
144. Жеман Мехмед Хасан
145. Саркис Мардик Дуварджиян
146. Виолета Желева Харизанова
147. Павел Динчев Христов
148. Ивайло Панайотов Петров
149. Геновева Петрова Михайлова
150. Живко Иванов Янков
151. Желез Николов Железов
28. ЛЕВИЦАТА!
101. Мария Тодорова Тодорова
102. Светлозар Стоянов Златев
103. Георги Недков Кючуков
104. Димитър Симеонов Костадинов
105. Януарий Марков Вичев
106. Руслан Владков Влаев
107. Силвия Мариянова Димитрова
108. Христо Тодоров Недялков
109. Юлия Тотева Цанкова
110. Нишан Татеосов Памукчиян
111. Милен Павлов Павлов
112. Димитър Стоянов Димитров
113. Красимир Христов Манолов
114. Красимир Петров Николов
115. Иво Станкеев Иванов
116. Юлияна Тодорова Гюзелева
117. Албена Георгиева Вълчева
118. Пламен Петков Христов
119. Преслава Христова Недялкова
120. Миглена Кирова Харизанова
121. Тодор Васков Тодоров
122. Александър Милчев Стефанов
123. Васил Савов Стефанов
124. Иван Аргиров Янакиев
125. Здравко Каменов Йоцов
126. Ивайло Петров Кирилов
127. Мария Драгомирова Драганова
128. Тихомир Светославов Иванов
129. Даниел Господинов Лашков
130. Петко Димитров Петков
131. Ашим Исметов Иванов
132. Станислав Николаев Димитров
133. Никола Ивелинов Стоянов
134. Юлиян Савов Савов
135. Емил Галинов Енчев
136. Звездомир Валентинов Михайлов
137. Николай Радев Огнянов
138. Кирил Димитров Димитров
139. Явор Стефанов Бакърджиев
140. Николай Николаев Върбанов
141. Юлиан Красимиров Малчев
142. Владимир Титков Титев
143. Веселин Павлов Йорданов
144. Найден Тодев Найденов
145. Галина Миланова Христова
146. Пламен Динков Пенев
147. Георги Димов Коларов
148. Димитър Милков Митев
149. Милен Костов Маринов
150. Цонко Георгиев Цонев
151. Димо Иванов Димов
37. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
101. Мартин Георгиев Дюлгеров
102. Атанас Димов Атанасов
103. Огнян Иванов Петров
104. Радослав Росенов Юсеинов
105. Тодор Димитров Ангелов
106. Станислав Костадинов Стоянов
38. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
101. Атанас Иванов Дойчев
102. Румен Владимиров Русев
103. Веселин Славчев Казаков
104. Александър Георгиев Авгеринов
105. Тодор Апостолов Габровски
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Коста Георгиев Стоянов
102. Николай Кръстев Костадинов
103. Юлиян Каменов Губатов
104. Георги Иванов Георгиев
105. Диян Йорданов Атанасов
106. Светослав Тодоров Йорданов
107. Дилян Руменов Григоров
108. Галина Иванчева Димитрова
109. Владимир Иванов Костадинов
110. Траян Красимиров Димитров
111. Полина Николова Ставрева-Костадинова
112. Людмил Василев Бучев
113. Михаела Красимирова Берова-Зекова
114. Кремена Илианова Пашова
115. Георги Христов Геров
116. Никола Иванов Македонски
117. Сергей Петков Христов
118. Георги Ангелов Георгиев
119. Николай Ненов Ненов
120. Павлин Младенов Пенев
121. Велин Стоянов Сербезов
122. Борислав Иванов Барийски
123. Мария Иванова Димитрова
124. Венцислав Михайлов Георгиев
125. Кирил Стоянов Стоянов
126. Радослав Петков Петков
127. Александра Красимирова Чолакова
128. Теди Руменова Иванова
129. Диана Живкова Вълчева
130. Маринела Владимирова Димитрова
131. Милен Георгиев Алексиев
132. Марияна Петрова Полихронова
133. Инна Дианова Иванова
134. Мария Георгиева Кенкова
135. Иван Тинков Иванов
136. Румяна Ангелова Ненова-Вешева
137. Данаил Савов Софрониев
138. Диана Димитрова Неделчева
139. Боян Върбанов Кунев
140. Веселин Стоянов Георгиев
141. Виргиния Петкова Нешева
142. Паунка Петрова Попова
143. Николинка Милославова Николова
144. Драгомир Георгиев Стоянов
145. Димитър Росенов Моллов
146. Ивайло Димов Дочев
147. Самуил Златков Стойнов
148. Йордан Делев Димитров
149. Христиан Ивайлов Панчев
150. Светла Иванова Дерменджиева
151. Стефан Денев Курдов
47. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
101. Николай Василев Николов
102. Веселин Костадинов Димитров
103. Калоян Ботев Ботев
104. Елена Атанасова Димитрова
105. Красимир Тодоров Куртев
106. Найден Йорданов Димитров
107. Емил Димитров Ангелов
108. Марин Найденов Димитров
48. АТАКА
101. Красен Маргаритов Проданов
102. Томи Николов Томов
103. Грациела Данкова Димитрова
104. Маргарита Димитрова Проданова
105. Николай Николаев Джуров
106. Николай Драшков Далеков
107. Руска Иванова Денева
108. Галина Ангелова Павлова
109. Елена Стоянова Бонзукова
110. Валентин Атанасов Костов
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски
101. Христо Атанасов Атанасов
102. Красен Гошев Иванов
103. Добромир Йорданов Джиков
104. Тошко Димитров Гяуров
105. Огнян Василев Къчев
106. Емил Димитров Иванов
107. Изабела Цанкова Цветанова
108. Теодор Любомиров Цонов
109. Даниела Генчева Дачева
110. Юлиян Михайлов Николов
111. Даниел Генчев Стоянов
112. Янита Димитрова Димитрова
113. Миглена Стефанова Георгиева
114. Станислав Юлиев Георгиев
115. Светлозар Петров Стоянов
116. Свилен Николаев Николов
117. Радослав Николаев Мавродиев
118. Петър Иванов Кайраков
119. Николай Димитров Петров
120. Цветелина Павлова Николова
121. Милен Величков Великов
122. Анна Христова Атанасова
123. Кристиян Христов Димитров
124. Евгени Кирилов Димитров
125. Златомир Димитров Димитров
126. Иван Николов Добрев
127. Ивелин Йорданов Иванов
128. Христо Станчев Гаев
129. Алдин Русев Михайлов
130. Пролетина Тошкова Суарат
131. Атанас Петров Драков
132. Иван Иванов Емануилов
133. Мирослав Стойчев Кьосев
134. Стеляна Георгиева Николова
135. Ирена Данкова Лефтерова
136. Георги Цанев Господинов
137. Николай Митков Николов
138. Николай Георгиев Колев
139. Антон Михайлов Пашов
140. Данаил Желязков Ангелов
141. Владо Георгиев Тодоров
142. Мариян Светлозаров Георгиев
143. Радослав Желев Митев
144. Калин Любенов Долчинков
145. Диян Кирилов Динков
146. Диян Иванов Кирчев
147. Даринка Иванова Атанасова
148. Венцислав Михайлов Мухтаров
149. Иван Вълчев Иванов
150. Станислав Валериев Целов
151. Кристиан Георгиев Ганчев
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Сали Мехмедов Табаков
102. Айше Мехмед Кадир
103. Хълми Сейфиев Белев
104. Светлана Вълчева Табакова
105. Рюян Невзатов Ризов
106. Адиле Сабриева Кямил
107. Юсмен Шакир Юсмен
108. Сали Сунай Лютфи
109. Айрие Ремзиева Ибрямова
110. Айдън Мустафа Байрам
111. Ахмед Сали Ахмед
112. Абибе Мустафова Хасан
113. Евгин Мюрселов Незиров
114. Берна Шериф Исмет
115. Зафер Джефер Юмер
116. Айлин Исмаил Кадир
117. Алеко Тодоров Атанасов
118. Гюлсум Мехмед Муса
119. Емрал Турханов Еминов
120. Светослав Асенов Райков
121. Сейхан Васвидинов Реджебов
122. Ердал Ердинч Ахмед
123. Милен Демиров Огнянов
124. Мохамед Ахмед Басри
125. Мустафа Рамадан Джемил
126. Орхан Юсуф Али
127. Румен Тихомиров Самуилов
128. Стоян Асенов Маджаров
129. Сюлейман Исмет Сюлейман
130. Сюрхан Хюсеинов Велиев
131. Тефик Али Мехмед
59. ВОЛЯ
101. Веселин Найденов Марешки
102. Николай Павлов Почеканов
103. Щериана Валентинова Иванова
104. Симеон Георгиев Найденов
105. Стефан Стоянов Калчев
106. Виолина Димова Дишева-Христова
107. Боряна Любенова Георгиева
108. Стелияна Ивайлова Иванова
109. Антон Василев Стоев
110. Кирил Върбанов Лозанов
111. Теменуга Пенчева Върбанова
112. Дора Стоянова Христова
113. Красен Колев Матев
114. Веселин Йорданов Кунчев
115. Мариела Петрова Ненова
116. Ивелина Марианова Богданова
117. Анита Любенова Копоева
118. Николай Наков Наков
119. Геновева Славова Нецова
120. Катя Величкова Недева
121. Боян Тодоров Тотев
122. Каприел Харутюнов Папазян
123. Александра Александрова Евтимова
124. Веска Спасова Марешка
125. Петър Василев Георгиев
126. Петър Атанасов Атанасов
127. Теодор Минчев Кулев
128. Димитър Радев Димитров
129. Бисер Йошов Атанасов
130. Деница Любомирова Адамова
61. КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ, НОВА СИЛА, РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО)
101. Генко Господинов Тенев
102. Николай Илиев Петков
103. Диана Любомирова Белинова
104. Страхил Пламенов Попов
105. Иван Милков Тонков
106. Стоян Костадинов Балков
107. Ваня Страхилова Попова
108. Надежда Костадинова Парушева
109. Илия Димитров Въчев
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. БЛАГОМИР РУБИНОВ КОЦЕВ
102. НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
103. МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА-ДОЙЧЕВА
104. СОФИЯ ЛЮБОМИРОВА КОЛЕВА
105. МИХАИЛ ЛУКОВ
106. ЙОРДАН ЮЛИЯНОВ КАТЕЛИЕВ
107. СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ СЕВАСТИЯНОВ
108. МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ
109. ЕВГЕНИЙ СТАНИМИРОВ ЙОСИФОВ
110. ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ КИТИПОВ
111. КРИСТИАНА ДЕТЕЛИНОВА СТОЯНОВА
112. СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА АПОСТОЛОВА
113. ИЛИЯ КУРТЕВ КОЕВ
114. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
115. КОСТА ГЕНОВ АНДРЕЕВ
116. ЕМИЛ НИКОЛОВ БОЯДЖИЙСКИ
117. ФИЛИП ВАЛЕНТИНОВ СПАСОВ
118. КОНСТАНТИН СВИЛЕНОВ ПРАМАТАРОВ
119. ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДОНЧЕВ
120. ХРИСТО ДРАГОМИРОВ ХРИСТОВ
121. ВИКТОРИЯ СТАНКОВА ВИКТОРОВА
122. НИКОЛАЙ АНТОНОВ КАПИТАНОВ
123. КРАСЕН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ
124. СТЕФАН БОРИСОВ НИКОЛОВ
125. ИЗАБЕЛА АТАНАСОВА ИВАНОВА
126. АНТОН СТАМЕНОВ ТОНЧЕВ
127. МАРИЕЛА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
128. МАРЧО АТАНАСОВ ТРИТАКОВ
129. АНТОН ЙОРДАНОВ ТОНЕВ
130. ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
131. АТАНАСКА СИМЕОНОВА РАДЕВА
132. АЛЕКСАНДЪР МОНЕВ ПЕТКОВ
133. ДАРКО ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ
134. РУМЕН ВАСИЛЕВ КЪНЧЕВ
135. РОСИЦА ЦАНКОВА ДИМИТРОВА
136. МАРИН ГЕОРГИЕВ ЩЕРЕВ
137. ЮЛИЯН НИКОЛАЕВ КОРАБОВ
138. НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ
139. НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
140. ЮРДЖАН РАШИД АХМЕД
141. АДРИАН СВЕТЛОЗАРОВ КАБАЕВ
142. НАЙДЕН ТОДЕВ НАЙДЕНОВ
143. ТАНЯ ДЕНЕВА ИВАНОВА
144. СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
145. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПОПОВ
67. ПП ВЕЛИЧИЕ
101. Драгослав Йорданов Янев
102. Дианка Ангелова Михайлова
68. МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината)
101. Генадий Христов Атанасов
102. Венцислав Сивелинов Сивов
103. Велин Велинов Стоянов
104. Петър Димитров Петров
105. Георги Александров Александров
106. Красимир Кирилов Кондов
107. Александра Малинова Власева
108. Тихомир Миладинов Маринов
109. Тодор Желев Тодоров
110. Диана Величкова Вангелова
111. Христина Николаева Христова
112. Албена Димитрова Коцева
113. Георги Кънчев Тодоров
114. Красимир Ганчев Николов
115. Даниела Михова Колева-Димитрова
116. Михаил Валентинов Йотов
117. Александра Радославова Боева
118. Деян Сашев Александров
119. Атанас Петров Атанасов
120. Михаил Желязков Желязков
121. Димитър Атанасов Димитров
122. Самуил Маринов Маринов
123. Пламен Орлинов Роев
124. Милен Петров Атанасов
125. Евгений Александров Александров
126. Мартин Любенов Игнатов
127. Теодора Николаева Иванова
128. Николай Костадинов Туртов
129. Теодора Йорданова Тодорова
130. Моника Димитрова Петрова
131. Димитър Божков Янакиев
132. Магдалена Вескова Колева
133. Марина Иванова Димитрова
134. Веселина Митева Николова
135. Марин Николов Урумов
136. Илиан Иванов Иванов
137. Едуард Емилов Радев
138. Тоня Чавдарова Танкова
139. Радослав Руменов Цонев
140. Тодор Димитров Узунов
141. Илиян Златев Илиев
142. Ивелин Огнянов Жечев
143. Стоян Костадинов Стоянов
144. Димитър Желязков Минев
145. Габриела Златкова Златева
146. Александър Емилов Райчев
147. Милен Миленов Илиев
148. Станислав Любомиров Генов
149. Мартин Евгени Захариев
150. Анжело Анжелов Георгиев
151. Росица Георгиева Димитрова
69. МК Български гласъ (Съюз на свободните демократи, Земеделски народен съюз, Обединен блок на труда български лейбъристи, Социалдемократическа партия)
101. Светлан Костов Златев
102. Мартин Живков Златев
103. Антон Христов Апостолов
104. Поля Минчева Златанова
105. Мая Костадинова Тончева
106. Тодор Иванов Мутафов
107. Богдан Цветков Николов
108. Даниел Христов Николов
109. Кристина Радославова Петева
110. Монка Недкова Николова
111. Алекс Женев Илиев
112. Илиян Иванов Греков
113. Верони Каро Шербечян
114. Антониан Димитров Димитров
115. Атина Недялкова Недялкова
116. Ардашес Карекин Ованезов
117. Борис Димитров Цветков
118. Борислав Николов Борисов
119. Валентин Великов Вълков
120. Валентин Маринов Иванов
121. Вилиян Милков Гарабедов
122. Георги Желязков Георгиев
123. Георги Игнатов Игнатов
124. Димитър Василев Иванов
125. Димитър Владимиров Владимиров
126. Димитър Иванов Петров
127. Димитър Миленов Пенчев
128. Добрин Иванов Добрев
129. Етварт Агопов Закеосян
130. Живко Николаев Костадинов
131. Златина Ангелчева Ангелова
132. Ивелин Василев Николов
133. Красимир Василев Динков
134. Красимир Димитров Вутов
135. Кристиян Веселинов Богоев
136. Мануел Карник Язмаджиян
137. Марин Александров Асенов
138. Марио Страшимиров Александров
139. Мартин Димитров Марков
140. Мартин Радославов Тодоров
141. Никита Олегович Кацарски
142. Калоян Иванов Николов
143. Николай Йорданов Йорданов
144. Светослав Манолов Димитров
145. Симеон Юлианов Тодоров
146. Теодора Пламенова Стоева
147. Трифон Павлов Павлов
148. Христиана Красимирова Генчева - Джавгова
149. Юрий Павлов Павлов
150. Ясен Младенов Дичев
151. Сергей Данаилов Петров
70. МК Партия на зелените (ПП МИР, ПП БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)
101. РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
102. КРАСИМИР ИВАНЧЕВ ЖЕЙНОВ
103. ЦВЕТАН ХРИСТОВ АТАНАСОВ
104. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ
105. ИВАНКА РАЧКОВА ИЛИЕВА
106. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИРОШНИКОВ
107. КРЪСТИНКА АНДОНОВА ДИЧЕВА
108. РАФАИЛ АТАНАСОВ ЗАДГОРСКИ
109. КАМЕН САВОВ АНЕСТИЕВ
110. ХРИСТО РАДОМИРОВ ПАНАЙОТОВ
111. НИКОЛИНА ВЛАДИМИРОВА МАРЧЕВА-ДЮЛГЕРОВА
112. ГАЛИН НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ
113. ЗЛАТИ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
114. КАТЕРИНА ГЕНОВА ЖЕЙНОВА
115. ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
116. ДИАН ИВАНОВ ЧЕРНЕВ
117. ЯСЕНА ДИАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
118. МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
119. РОСЕН ТОДОРОВ ВЪЛЧЕВ
120. РОСИЦА ДИМИТРОВА КАРАГЬОЗОВА
121. ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ НЕДЕЛЧЕВ
122. ДАНИЕЛА РАЧЕВА ТОСКОВА
123. ВИКТОР ВЕЛКОВ ЯНАЗОВ
124. ГЕОРГИ СТАНЧЕВ ДАКОВ
125. АННА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
126. СТОЯН МИЛЕВ СТОЯНОВ
127. СТОЯН ИВАНОВ ЦАНЕВ
128. ИЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ ЯНКОВ
129. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
130. ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТОВ
131. НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА СТОЯНОВА
132. ЯНЧО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
133. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
134. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ШИКОВ
135. МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
136. АНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
137. МАКСИМ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ
138. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
139. СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА
140. ИВАЙЛО ПЕТРОВ ТОДОРОВ
141. ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ СУРТАЛОВ
142. ДРАГОМИР НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ
143. ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА
144. АЛЕКСАНДРИНА ДРАГАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
145. ДИДИАНА ДРАГАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
146. ПЛАМЕН БОГОМИЛОВ КОЖУХАРОВ
147. ЯСЕН ПЕТРОВ БЛЪСКОВ
148. ДЕСИСЛАВА ПЕТКОВА СЛАВОВА
149. КРИСТИЯН ИВАНОВ КИРОВ
150. ВЕСЕЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ
151. КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
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Редактор:
Ивайло Анев