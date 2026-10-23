Варна пред угроза да няма бюджет, но гласува 114 000 евро за веселба на Нова година

Община Варна няма да има бюджет за тази година. Мнозинството в Общински съвет - Варна не иска даже да разгледа проекта за бюджет. На сесия в края на този месец няма да се гледа проекта за бюджет. В края на ноември вече няма смисъл.

Това написа народният представител Стела Николова от "Да, България".

"Това мнозинство управлява Варна и харчи само за строителство, където може да усвои. Срам и позор! Варна заслужава повече от строителна клика", категорична е тя.

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В същото време обаче Община Варна гласува средства за новогодишната си програма.

Комисията по култура и духовно развитие към Общинския съвет гласува средствата за новогодишния концерт, с който Варна ще посрещне 2027 г. „Заедно в новогодишната нощ“ традиционно ще се проведе на площад „Независимост“, а за организацията и провеждането му са предвидени общо 114 000 евро.

Голямата звезда на вечерта ще бъде американският изпълнител Марти Синтрон, основател и водещ вокалист на популярната през 90-те години група No Mercy. Участието му ще струва около 33 100 евро.

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В празничната вечер на сцената ще излязат още българските изпълнители Роби и Прея, както и DJ Дончо и DJ Vasquez. Традиционно участие ще има и Ансамбъл „Варна“.

Началото на концерта е предвидено за 21:30 часа на 31 декември 2026 г., като програмата ще продължи до около 02:00 часа на 1 януари 2027 г.

Освен финансирането за новогодишната програма, комисията одобри и средства за други културни събития през ноември и декември, тъй като все още няма приет общински бюджет за 2026 г.