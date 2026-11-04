Кораб, пълен с олио, закъса близо до Шабла

Министерството на транспорта и съобщенията следи ситуация с кораба "Ментор", който по предварителни данни превозва около 11 000 тона слънчогледово олио.

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Плавателният съд е изтеглен на буксир от пристанище Констанца в Румъния. Корабът е бил закачен и теглен от влекача "Рамазан Бей", който къса въжетата на буксирната линия и в момента "Ментор" дреифува в района на Шабла. Влекачът излъчва AIS сигнал и екипажът му е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили влекачът да стои в района, където е корабът.

Компетентните институции събират допълнителна информация по случая. Установена е връзка със собственика. Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с ангажираните морски администрации, уточнява транспортното министерство.

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