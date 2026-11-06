"Днес е кола, утре е човек": Бетон от Аспаруховия мост падна на сантиметри от жена

Днес е кола, утре е човек. Явно тогава може би ще се вземат и мерки, ако стане проблем с човек. Това каза Мира Хаджиева от Варна, която цели три пъти се разминава от това парче бетон от Аспаруховия мост да не падне върху главата й. За последните 50 години мостът е ремонтиран само частично, не и основно. В същото време това е основната връзка, която свързва Северното с Южното Черноморие, както и няколко квартала на Варна с центъра на града.

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В ефира на Нова телевизия потърпевшата разказа, че първият път когато парче бетон пада, е на сантиметри от нея. Вторият път обаче пада върху колата й. Третият се случва докато зарежда служебната си кола. „Три удара в рамките на няколко минути един след друг в рамките на половин час“, каза тя.

Щетите по автомобила й не са малки и ще струват скъпо. „Уплаших се, защото все пак за първи път ми се случва и просто нямах думи какво да кажа тогава. Буквално се случва пред мен“, каза тя.