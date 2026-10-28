Психично болна жена нахлу с нож в пекарна във Варна

Жителите на варненския квартал "Младост" живеят в страх за сигурността си. Причината е тяхна съседка с тежко психично заболяване, чието поведение става все по-агресивно. Жената дори нахлува в пекарна с нож в ръка, удря по гишето и чупи ПОС терминала, след което си тръгва безмълвно. Всичко това е заснето от охранителни камери. "Влезе около 3:00 часа през нощта. Без да каже нито дума, започна да удря по гишето с ножа и счупи ПОС терминала. Попитах я какво прави, но тя не пророни дума, просто се обърна и си замина”, разказва потърпевшата.

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Часове по-късно жената нахлува и в съседен салон за красота, където напада работещите вътре жена и майка ѝ. "Спря пред салона, взе една керамична саксия отвън, обърна пепелник върху нея, отвори вратата и просто ни замери със саксията. Няма нищо лично, просто състоянието ѝ е такова, че вече избива навън", споделя пострадалата в ефира на Нова телевизия.

Съседите разказват, че преди дни жената е започнала да изхвърля от балкона си тежки вещи, сред които компютри, монитори, лаптопи и чанти с документи. Около час след това е нападнала и нанесла удар в гръб на непознато момиче на улицата близо до магазин за авточасти.

„Полицията дойде, установи какво се случва, но казаха, че докато е вътре в жилището си, нямат право да влязат и да я задържат”, заявява съсед от входа.

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Жителите споделят, че се страхуват да пускат децата си сами до магазина или да извеждат домашните си любимци.

По думите на съседите жената страда от шизофрения. Състоянието ѝ рязко се е обострило след смъртта на майка ѝ през пролетта, след което тя е спряла да приема предписаните ѝ медикаменти. Жената няма близки в града, които да се грижат за нея.

Съседите планират провеждането на общо събрание на етажната собственост, за да гласуват процедура по извеждането ѝ от входа по Закона за управление на етажната собственост. Те обаче са категорични, че това няма да реши същинския проблем, а просто ще го прехвърли на друго място.