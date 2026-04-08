ВАС даде зелена светлина за най-големия фотоволтаичен парк в България

Най-големият соларен парк в България се приближи с още една стъпка към реализацията си, въпреки твърдата съпротива на местните хора.

Върховният административен съд разреши предварителното изпълнение на фотоволтаичния парк, който по план трябва да се разположи върху близо 10 000 декара в община Сухиндол.

Магистратите отмениха с определение от 3 април по-ранното решение на Административния съд във Велико Търново, който не даде разрешение на искането от инвеститора "Уаби-саби Алфа".

Делата са по жалба на сдружение "Ти решаваш" срещу решение на директора на РИОСВ Велико Търново инж. Станислав Станчев, което допусна предварителното изпълнение.

Според съда проектът е "важен държавен и обществен интерес"

Сега Върховният съд приема, че има достатъчно основания проектът да продължи на този етап, защото се касае за важен държавен и обществен интерес, а инвестицията е за производство на енергия от възобновяеми източници. Като аргумент се посочват и очакваните ползи за местната икономика като нови работни места и инвестиции в инфраструктурата.

Съдът отчита и интереса на възложителя, който вече е направил значителни вложения и има поети ангажименти по проекта. В мотивите се уточнява, че на този етап се касае основно за планиране, а не за реално строителство, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда.

Публикуваното пределение на върховните магистрати е окончателно, но се отнася единствено за предварителното изпълнение, предаде БНР.

Самата екологична оценка за фотосоларния парк край Сухиндол все още се обжалва във Великотърновския административен съд, което означава, че тепърва ще се чака решение дали проектът е законосъобразен.

Противоречивият проект и протестите на местните

Местните жители се обявиха твърдо против проекта и организираха протести пред сградата на РИОСВ – Велико Търново.

Според заявеното инвестиционно намерение паркът трябва да бъде изграден върху площ от приблизително 10 000 дка. Противниците на проекта смятат, че в този терен попадат много плодородни земеделски земи и горски масиви, които ще бъдат изцяло и завинаги унищожени.

Голяма част от жителите на община Сухиндол са категорично против проекта и инициираха подпеска срещу изграждането на фотоволтаичната централа. Подписката, заедно с множество отрицателни становища на граждани и организации, е внесена в Регионалната екоинспекция.

Природозащитници, сдружението "Ти решаваш Сухиндол" и граждани не искат реализацията на фотоволтаичната централа, която ще е на по 1 километър от Сухиндол и село Коевци върху земеделски земи.

"Става дума за 10 квадратни километра фотоволтаичен парк край Сухиндол, едно огромно огледало, което го няма никъде в Източна Европа, няма го на Балканите. Общата площ на всички земеделски земи в община Сухиндол е около 90 000 декара. 10 000 декара се явява над 10%, това за мен е притеснителното. Ние искаме да запазим природата си, това са земеделски земи, гори и пасища", коментираха част от протестиращите.

"Винаги съм твърдял, че подобни големи инвестиции трябва да се случват в нарушени или урбанизрани територии, а не върху природни територии, още повече върху гори. В парламента така и не влезе законопроектът разработен от Зелени закони, който защитаваше горите в земеделски земи от подобно унищожаване", коментира екологът Тома Белев.

Според него фотоволтаиците ще заемат 1/6 от площта на землището на село Коевци (17%) и близо 10% от землището на Сухиндол, което представлява драстична промяна в ландшафта.