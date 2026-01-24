Лайфстайл:

Обрат по казуса „Кроношпан“, съдът спря решението за прекратяване на дейността

24 януари 2026, 14:22 часа 478 прочитания 0 коментара
Обрат по казуса „Кроношпан“, съдът спря решението за прекратяване на дейността

Съдът в Бургас спря предварителното изпълнение на принудителната административна мярка за спиране на ПДЧ линията на "Кроношпан“ във Велико Търново. Това съобщиха преди минути от компанията. Решението е на Административния съд в Бургас.

В мотивите е установено, че незабавното спиране би причинило значителни и трудно поправими щети за дружеството, включително сериозни финансови загуби, риск от съкращения на служители и невъзможност за изпълнение на поети ангажименти към партньори и институции. Отчетено е и негативното отражение върху обществения интерес и икономическата среда в региона. Съдът е взел предвид и обстоятелството, че няма отчетени превишения на емисионните лимити, заложени в комплексното разрешително на предприятието.

Въпреки съдебното решение, в неделя производствената линия ще бъде спряна. Възобновяването на работата и ще се извърши поетапно и контролирано, като предприятието ще предприеме всички необходими действия за безопасност. Процесът е технологично сложен и ще отнеме няколко дни, с приоритет върху безопасността на служителите.

Компанията ще продължи активния и конструктивен диалог с институциите и обществото с цел намиране на устойчиво решение, което отчита както опазването на околната среда, така и социално-икономическите ефекти за региона.

"Кроношпан България“ остава ангажирана с прозрачност, отговорност и открито общуване с местната общност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Кроношпан" спира окончателно важна производствена линия 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
мебели Дело Кроношпан
Още от Велико Търново
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес