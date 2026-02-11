Войната в Украйна:

"Политически чадър"? ВСС погна прокуратурата заради пияна кметица и нереално бавно правосъдие (ВИДЕО)

Вече близо 5 месеца няма никакво движение по делото срещу кметицата на село Масларево (община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново) Виолета Йорданова, която беше хваната от полицията да шофира в нетрезво състояние. Нещо повече - след сигнал на инициативния комитет за пряко участие в управлението, носещ името "Прозрачно Масларево", Инспекторатът на Висшия съдебен съвет (ИВСС) е започнал проверка срещу Районната прокуратура във Велико Търново.

Проверява се защо все още няма присъда и дали действа "политически и прокурорски чадър", твърдят представители на инициативния комитет пред Actualno.com на 11 февруари.

Хронологията: пияна кметица, съпругът ѝ налита на бой заради сигнали за безводие

Както вече сме ви разказвали, в основата на всичко е скандален случай от вечерта на 14 септември 2025 г. Потърпевшият Николай Ванев - чрез сина си - публикува в местна Facebook група две видеа, на които е заснел кмета Виолета Йорданова в момента, в който тя е тествана от полицаи за наличие на алкохол в кръвта. Сцената се разиграва точно преди първия учебен ден, когато съпругът ѝ Йордан Йорданов отива да се саморазправя с Ванев в дома му, съгласно разказа. Веднага е подаден сигнал на тел. 112. Медията ни научи от свои източници още тогава, че причината за разправата са безспирните сигнали на жителите за безводие - нещо, което властта в кметството явно иска да потули.

Йорданов, който е имал в себе си 80-сантиметров дървен кол и е бил във видимо нетрезво състояние, е бил изведен навън, а съпругата му е тръгнала с колата, преди обаче да бъде спряна от полицаите.

Дрегерът отчита 1,68 промила алкохол в кръвта на кметицата, а две седмици по-късно излиза и кръвната ѝ проба, която потвърждава и дори завишава леко промилите - 1,69. Тя обаче е пусната от полицията на свобода. В момента срещу нея все още тече дело, което е ключово за инициативния комитет, защото би позволило процедура по предсрочни избори за кмет, на които те да издигнат свой представител.

Как дело за шофиране в нетрезво състояние се влачи 5 месеца?

"Следим делата в Районния съд във Велико Търново, обикновено такива дела, в които няма ПТП и пострадали, приключват за 20 дни. Свидетели са разпитани още през октомври", казват ни от инициативния комитет в селото, учудвайки се защо има необяснимо забавяне.

На 16 януари 2026 г. – на четвъртия месец от инцидента – инициативният комитет входира питане в Районната прокуратура във Велико Търново в търсене на отговори какво се случва, защо се бави делото, кой е прокурор и какви са основанията му за забавяне. По закон - институционален отговор трябва да настъпи в рамките на 14 работни дни. Такъв обаче така и не идва.

На 15-ия ден от инициативния комитет "Прозрачно Масларево" правят проверка и откриват, че все още няма още становище по питането им. Така решават да пуснат жалба срещу великотърновската прокуратура в Инспектората към ВСС.

На 5 февруари жалбата до ИВСС е входирана и от Инспектората потвърждават по имейл, че са я получили. А днес, 11 февруари, от ИВСС са потвърдили, че има определен екип, който вече работи по жалбата. Инспекторатът прави провекра на прокуратурата във връзка с това защо се бави делото и дали има политически чадър, казват пред медията ни представители на инициативния комитет.

В жалбата до ИВСС пише, че "липсата на отговор от страна на прокуратурата създава основателни съмнения за необосновано забавяне или прикриване на информация, което накърнява обществения интерес и правото на гражданите на информираност". Моли се Инспекторатът да извърши проверка по случая, да изиска обяснения от съответните длъжностни лица, да разпореди предприемане на действия по произнасяне по подаденото искане и при установяване на нарушения – да бъдат приложени предвидените в закона мерки.

Виолета Йорданова е кмет на Масларево вече втори мандат. Що се отнася до Полски Тръмбеш, там градоначалникът е един и същ от над 20 години - Георги Чакъров от БСП. Като цяло, община Полски Тръмбеш е бастион на Българската социалистическа партия (БСП). Един от водещите общински съветници е от Масларево.

Какво трябва да е наказанието?

При отчетени над 1,2 промила алкохол в кръвта по време на шофиране, е налице престъпление от общ характер. Това автоматично би прекратило правомощията на Виолета Йорданова като кмет.

Подобно деяние е инкриминирано в чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) и за него се носи наказателна отговорност. За това престъпление законът предвижда наказание "лишаване от свобода" от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева.

"Не искаме да ни управлява престъпник. Нейното морално задължение беше да си подаде оставката, както във всяка нормална държава. Тя прави точно обратното и нагнетява напрежение сред хората. Така да пазиш поста си - значи, има нещо, което крият", смятат от инициативния комитет "Прозрачно Масларево".

Самата Виолета Йорданова не прави никакви публични изявления в последните месеци, не се явява и на общинските сесии, казват източниците ни.

В Масларево вече има вода

Наш източник в края на миналата година разказа, че селото, което е с население около 350 души, изпитва пълно безводие от близо година и половина. По думите му - "от 30 години във всички села в общината не е подменен и един метър тръба".

През април 2025 г. в Масларево се е провело събрание за безводието – тогава е започнал конфликтът. По-късно става ясно, че кметът е решил да даде язовира под наем за 10 години, посочват представители на инициативния комитет. Междувременно проблемът с безводието, изглежда, се прикрива, твърдят те. Трябвало е Масларево да бъде посетено от 5-членна експертна комисия, която да установи, че няма вода, но такава комисия така и не пристига.

След редица сигнали, жалби и медийни репортажи в Масларево най-накрая има вода и към момента всичко е нормално.

Проблемите бяха в основата на създаването на инициативния комитет "Прозрачно Масларево" на жителите на селото, регистриран по закон и подпечатан от общината и от областната администрация. Комитетът набеляза 21 точки като социална политика, започна да събира и дарения от жителите за облагородяване на село Масларево.

Виолета Йорданова остава кмет, докато срещу нея има дело в ход. Дори да получи условна присъда, то тя ще е за престъпление от общ характер. След това би трябвало да се задейства процедура по предсрочни избори.

