Българска община размени с инвеститор 10 000 дка пасища срещу улични лампи, минимална заплата и помощ за местния футбол

Кметът на Сухиндол (обл. Велико Търново), общинският съвет и директорът на РИОСВ – Велико Търново скоростно придвижват проект за огромен соларен парк, който ще унищожи близо половината пасища в землището на общината, а на всичкото отговоре това се прави в разрез със закона, твърди Антикорупционният фонд (АКФ). С определение от 28 януари Административният съд във Велико Търново отмени допуснатото от директора на регионалната инспекция по околната среда предварително изпълнение на инвестиционното намерение, което предвижда урбанизирането на близо 9500 декара пасища и земеделски земи за строеж на соларен парк с мощност от 500 мегавата.

И след решението на съда обаче въпросите около бъдещето на проекта с обявена стойност от 450 млн. евро остават.

Миналата година инвестиционният проект предизвика бурни протести сред жителите на Сухиндол, а инвеститорът – дружеството „Уаби Саби Алфа“ ООД - е обект на проверки на прокуратурата заради сигнали за нерегламентирано изсичане на дървета и храсти. През пролетта на миналата година фирмата изравнява около 700 декара след разрешително от кмета на Сухиндол да почисти самозалесили се дървета и храсти.

„За съжаление, се натъкнахме на пореден пример как зад безспорно важния приоритет за поощряване на възобновяемата енергия се разпъва институционален чадър над определени инвеститори и в ущърб на интересите на гражданите и на природата", казва правният експерт на АКФ Лора Георгиева.

Кон за кокошка

В свое решение от 2023 г. Общинският съвет на Сухиндол описва социалните и материалните придобивки, които инвеститорът следва да предостави:

разкриване на работни места;

замяна на уличното осветление;

частично покриване на разходи за електричество на шест публични сгради;

предоставяне на работна заплата за служител в местния музей ( 1500 лв. месечно ) за период от две години;

) за период от две години; подкрепа за местния футболен клуб за период от пет години.

Какво ще получи частното дружество в замяна? Правото да ползва за 36 години общински терен, простиращ се на територията на 41% от пасищата и 11% от земеделските земи в общината.

Що е то публична общинска собственост?

Освен спорната икономическа рентабилност, сделката е противозаконна, посочват от Антикорупционния фонд. Според тях общинските съветници и кметът злоупотребяват с общинска публична собственост, като немотивирано се опитват да я превърнат в общинска частна собственост.

„Публичната общинска собственост по Конституция принадлежи на гражданите. Подобни терени се управляват от общините с цел задоволяване на потребностите на местните общности и не могат да се използват с търговски цели", обяснява Ирина Матеева, зоолог-биолог и член на допълнителния състав към експертния съвет към РИОСВ – Велико Търново.

Изграждането на фотоволтаичен парк върху земи публична общинска собственост е възможно само ако земята е отдадена под наем за срок до 10 години - и то чрез публичен търг или конкурс, какъвто не е провеждан, допълва Матеева.

Как се влияе на експертен съвет?

Заседанието на експертния съвет към РИОСВ – Велико Търново се провежда на 13 януари, а седмица по-късно директорът, инж. Станислав Станчев, издава решение, одобряващо исканията на инвеститора.

Матеева и биологът Пенчо Пандъков са двама от общо трима членове на експертния съвет, гласували „против“ по време на заседанието. И двамата свидетелстват за вмешателство от представители на инвеститора, които са прекъсвали изказвания на експертите, използвали са обиди, заснемали са ги с видеокамера и са възпрепятствали дискусията и гласуването на конкретни предложения от членове на съвета.

„Директорът на РИОСВ – Велико Търново следва да отговори на въпроса какво е мотивирало решението да се допуснат необичайно висок брой представители на инвеститора на заседанието на експертния съвет,“ посочва Лора Георгиева.

Освен тези нередности - преди самото заседание на експертите не е предоставена напълно окомплектована документация. Даден е и срок от само два дни за запознаване с фактите и предоставяне на становища, добавят от АКФ.

Да спасим природата, като я унищожим

Според природозащитници два типа строго защитени местообитания и редица редки растения и животни, включително и прилепи, ще бъдат засегнати от соларния проект. Тази информация обаче липсва в доклада за екологична оценка, изготвен по поръчка на инвеститора.

Въпреки противоречията и факта, че представителят на РИОСВ – Велико Търново с компетенция биоразнообразие гласува „против“ проекта на заседанието на експертния съвет, директорът одобрява искането на инвеститора. Инж. Станчев мотивира решението си с „наличие на важни държавни интереси“, свързани с увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници. Цитира се и Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Директорът на РИОСВ – Велико Търново обаче пропуска важна подробност. Според член 15в на директивата държавите членки следва да приоритизират изкуствени и застроени площи, както и земи, които не могат да се използват в селското стопанство. Не се предвижда изграждане на ВЕИ централи в защитени зони по „Натура“ и зони със значение за биоразнообразието, каквито са трайно затревените територии.

Нещо повече, до май миналата година България е трябвало да картографира подходящите зони за развитие на ВЕИ – задължение, което не е изпълнено и до днес. През 2025 г. Европейската комисия образува процедура за нарушение срещу страната ни по повод непълното транспониране на Директивата в българското законодателство.

„За съжаление, проектът в Сухиндол е само един пример за порочния модел за развитие на възобновяемата енергия в България. Модел, който противоречи на изискванията на европейското законодателство, на интересите на местните общности и води до унищожаването на гори, пасища и земеделски земи", казва директорът на АКФ Бойко Станкушев.

Настоящото спиране на проекта от Административния съд във Велико Търново е валидно до приключване на съдебното производство с влязъл в сила акт. Определението е постановено по жалба на сдружение "Ти решаваш".

"Съдът ясно подчертава, че предварителното изпълнение е изключение, допустимо само при строго доказани законови предпоставки. Директорът на РИОСВ – Велико Търново е действал незаконосъобразно, като е допуснал предварително изпълнение без наличие на предпоставките по чл. 60 от АПК и без да изложи собствени, конкретни и обосновани мотиви. Вместо самостоятелна преценка за защита на обществен или държавен интерес, директорът на РИОСВ е възпроизвел аргументите на инвеститора, с което е подменил ролята си на независим регулатор", посочват от "Ти решаваш".

Това не е последна инстанция - определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).