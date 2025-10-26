Войната в Украйна:

Протест във Велико Търново: Хората искат чиста вода

26 октомври 2025, 19:27 часа 485 прочитания 0 коментара
Стотици великотърновци излязоха на протест пред паметника "Майка България" в центъра на старопрестолния град срещу лошото качество на питейната вода, подавана по мрежата от язовир "Йовковци", предаде БНР.

Протестиращите не приемат, че 4 на сто увеличение на обема на язовира от октомврийските дъждове са причина за мътната от седмици и миришеща на тиня вода от чешмите.

С петиция до ресорните министри и областния управител хората настояват за смяна на управителя на водоснабдителното дружество, който, по думите им, не е успял да се справи с проблема.

Настоява се и за прокурорска проверка.

Протестиращите не вярват на здравните власти и на ръководството на водния оператор, че чешмяната вода не е опасна за здравето. ОЩЕ: Зафиров увери: Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има

Деница Китанова
