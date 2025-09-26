Войната в Украйна:

Режим на водата и в свищовското село Морава

26 септември 2025, 11:51 часа 264 прочитания 0 коментара
Режим на водата и в свищовското село Морава

Режим на водоснабдяване и ограничения във водоподаването се въвеждат и в село Морава поради слабия дебит на подземните водоизточници. Това съобщиха от общинската администрация. Според графика вода ще има във вторник, четвъртък и събота в района на училището и детската градина от 8:00 до 17:00 часа. В понеделник, сряда и петък водата ще достига до другата половина от селото от 8:00 до 17:00 часа.

ОЩЕ: Освобождават вода от държавния резерв за Плевен и Свищов

Забранява се ползването на питейна вода за небитови нужди в населеното място. Нарушителите на заповедта да бъдат санкционирани по законоустановения ред и начин, е допълнено в заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта се възлага на „Водоснабдяване и канализация - Йовковци“ ООД - Велико Търново и на кмета на село Морава.

В края на юни бе обявено бедственото положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците. Преди това, в средата на май заради безводие бе обявено частично бедствено положение в свищовското село Козловец.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Повече от 120 000 литра вода бяха доставени от държавния резерв в Плевен и Свищов. За община Свищов бяха осигурени 79 776 литра, предназначени за жителите на селата Хаджидимитрово, Горна Студена, Козловец и Алеково.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
водна криза без вода режим на водата информация 2025
Още от Велико Търново
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес