"Водата вече не е мътна": Управителят на ВиК обясни какъв е бил проблемът във Велико Търново

Водата във Велико Търново вече не е мътна. Това каза управителят на ВиК "Йовковци" инж. Илиян Илиев в сутрешния блок на Нова телевизия във връзка със замътняването на водата във Велико Търново. Той увери, че водата в областта е абсолютно в норми. "Жителите на област Велико Търново, които получават вода от язовир "Йовковци", трябва да бъдат спокойни, язовирът е пълен на 54% вода има и тя е с питейни качества", каза още инж. Илиев.

Каква е била причината?

Инж. Илиев обясни, че мътната вода действително е била неприятен проблем. ОЩЕ: Протест във Велико Търново: Хората искат чиста вода

"Такова ударно натоварване на пречиствателната станция не е имало в историята. Замърсяването беше около 61 единици. Ние се задъхахме, беше необходимо време пречиствателната станция да се справи с проблема", обясни инж. Илиев.

По думите му проблем обаче с пречиствателната станция няма, но въпросът е, че тя не е проектирана за такъв товар, който е бил получен на вход.

"За това ни беше нужно малко повече време, за да може да реагираме. Не съм специалист, не мога да кажа защо се получи това замътняване на язовира", каза инж. Илиев, но по думите му то е дошло след дъждовете в периода 8-10 октомври. ОЩЕ: Зафиров увери: Режим на водата във Велико Търново и областта няма да има