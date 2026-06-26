Жестоко убийство на 8 новородени кученца разследват край Полски Тръмбеш

Служители на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на осем малки кученца, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Във вторник в управлението е получен сигнал за установени в необитаем имот в село Вързулица кученца в кърмаческа възраст. При извършения оглед е установено, че им е нанесена травма в областта на главите, несъвместима с живота, допълват от пресцентъра.

По случая се води досъдебно производство, за да се изяснят обстоятелствата около смъртта на животните.

Наши източници от региона споделят, че извършителят вече е разкрит, но засега повече подробности няма, нито са налични съобщения в сайтовете на районната и окръжната прокуратура във Велико Търново.

Снимка: БАБХ, илюстративна

Още: Посадиха дърво в София в памет на всички животни - жертви на насилие

Насилието над животни у нас

Насилието над животни е тема, по която българското общество е особено чувствително. На 4 февруари бяха повдигнати обвинения на мъж и жена от Свищовско, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеоклиповете в интернет.

Обвиняемите останаха в ареста с решение на съда.

Още: "Приятел без дом" - нова скулптура в Ямбол със социална мисия (ВИДЕО)

БАБХ разкри и спря незаконен превоз на малки кученца

Без дом, но с три спасени кученца: Семейство остана на улицата след пожар