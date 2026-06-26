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Жестоко убийство на 8 новородени кученца разследват край Полски Тръмбеш

26 юни 2026, 15:06 часа 587 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Жестоко убийство на 8 новородени кученца разследват край Полски Тръмбеш

Служители на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на осем малки кученца, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Във вторник в управлението е получен сигнал за установени в необитаем имот в село Вързулица кученца в кърмаческа възраст. При извършения оглед е установено, че им е нанесена травма в областта на главите, несъвместима с живота, допълват от пресцентъра.

По случая се води досъдебно производство, за да се изяснят обстоятелствата около смъртта на животните.

Наши източници от региона споделят, че извършителят вече е разкрит, но засега повече подробности няма, нито са налични съобщения в сайтовете на районната и окръжната прокуратура във Велико Търново.

Снимка: БАБХ, илюстративна

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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